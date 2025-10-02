Marknadskoordinator
2025-10-02
Vi på Future People söker en marknadskoordinator till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen
Är du en kreativ och strukturerad marknadsförare med känsla för design, digital kommunikation och event? . Vi söker nu en Marketing Coordinator som vill vara med och stärka vårt marknadsteam och bidra till att skapa kampanjer och event som gör skillnad. Som Marketing Coordinator kommer du att arbeta brett inom marknadsföring - från grafisk produktion och digitala kampanjer till eventkoordinering och innehåll. Rollen kombinerar kreativt arbete med en god förmåga att organisera och driva flera projekt parallellt.
Arbetsuppgifter:
Grafisk design: Skapa och redigera marknadsmaterial, digitala tillgångar och presentationer i Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign m.fl.).
Digital marknadsföring & HubSpot: Hantera marknadsautomation, e-postkampanjer och rapportering i HubSpot för att driva leadgenerering och kundengagemang.
Webb & innehåll: Uppdatera och underhålla webbplatsen med korrekt, engagerande och SEO-anpassat innehåll.
Eventkoordinering: Planera och genomföra event, både fysiska och digitala - inklusive logistik, leverantörskontakter, inbjudningar och uppföljning.
Innehållsproduktion: Stötta utvecklingen och spridningen av marknadsinnehåll i olika kanaler (webb, sociala medier, e-post och print).
Analys & rapportering: Följa upp kampanjer och event, analysera resultat och ge rekommendationer för förbättringar.
Kvalifikationer & erfarenhet Kandidatexamen inom marknadsföring, kommunikation, design eller motsvarande erfarenhet.
Goda kunskaper i Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Erfarenhet av HubSpot eller liknande marketing automation-verktyg är meriterande.
Vana vid att arbeta i CMS och uppdatera webbinnehåll.
Mycket god organisatorisk förmåga och erfarenhet av att driva flera projekt samtidigt.
Kreativt öga för design och detaljer.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Erfarenhet av eventplanering är en fördel.
Som konsult på Future PeopleHos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: så snart som möjligt Sista dag att ansöka är 8 oktober
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Detta är ett heltidsjobb.

Future People AB (org.nr 559389-7274)
(org.nr 559389-7274), http://www.futurepeople.se Arbetsplats
Future People Kontakt
Liv liv.hedstrom@futurepeople.se 0735304020
9536612