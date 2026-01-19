Marknadschef - Kulleborn & Stenström - Ullared
Kulleborngruppen är ett familjeföretag och består av två företag, AB Kulleborn & Stenström och Sjöquist Förpacknings AB. AB Kulleborn & Stenström ligger i Ullared och grundades 1974. Sjöquist Förpacknings AB ligger i Hallstahammar, är grundat 1963. Deras affärsidé är - att vara drivande inom förändringsarbetet i övergången från tillverkning i traditionella material till det hållbara samhällets alternativa material som är baserat på återvunna och/eller ickefossil baserade material. Tillsammans med kund utvecklar de förpackningar för framtiden, från val av design och material, till tillverkning av flaskor, dunkar och burkar. De omsätter ca 150 miljoner och är ca 40 anställda i koncernen. www.kulleborn.se
VI PÅ KULLEBORNGRUPPEN VÄXER OCH SÖKER DIG SOM VILL GÖRA SKILLNAD INOM SÄLJ OCH MARKNAD?
Som Marknadsansvarig har du det övergripande ansvaret för företagets marknadsarbete och spelar en nyckelroll i att stärka vår position på marknaden. Genom omvärldsanalys, marknadsbevakning och kunddialog bidrar du till ökad lönsamhet, tillväxt och stabil sysselsättning.
Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett nära samarbete med ledning, produktion, kvalitet och produktutveckling. Du är processägare för marknadsprocessen samt produktutvecklingsprocessen och är företagets naturliga kontaktpunkt gentemot kunder och omvärld.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Utveckla och implementera marknadsstrategier för att öka synlighet och attrahera nya kunder
Analysera marknadstrender, konkurrenter och kundbeteenden för att stödja affärsbeslut
Identifiera och kontakta potentiella kunder samt bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Dokumentera försäljningsaktiviteter och kundinteraktioner i CRM-system
Förbereda och rapportera försäljnings- och marknadsresultat till ledningen
Följa upp kunder efter genomförd affär för att säkerställa kundnöjdhet och hantera eventuella avvikelser
Vara processägare för marknadsprocessen och produktutvecklingsprocessen
Mäta, följa upp och analysera kundtillfredsställelse
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är affärsorienterad, strukturerad och har en god förmåga att kombinera analys med relationsskapande arbete. Du trivs i en roll med stort eget ansvar och är trygg i att representera företaget externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har stark muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga
Är en skicklig förhandlare och van vid att upprätta och följa upp avtal
Har god analytisk förmåga och kan dra slutsatser från marknads- och kunddata
Arbetar strukturerat och självständigt
Har god produkt- och affärsförståelse
Meriterande:
Kunskap om och intresse för produktutveckling
Erfarenhet av inköpssystem och affärssystem
Kunskap om krav på inköpt material (DoC, livsmedelsgodkända material, UN-godkända material)
Erfarenhet från tillverknings- eller förpackningindustri gärna inom plast
VI ERBJUDER
Hos oss får du en central och affärsnära roll i en verksamhet där du har stora möjligheter att påverka företagets marknadsarbete och framtida tillväxt. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och tydligt fokus på utveckling och förbättring.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan redan idag och berätta varför du är rätt person för rollen!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Theresia på theresia@fskgroup.se
