Marknadsanalytiker
2026-01-14
Tjänsten avser en roll som marknadsanalytiker med särskilt fokus på analys, utveckling och etablering av bolagets verksamhet inom peruker och hårersättningslösningar på den svenska och nordiska marknaden.
Rollen kombinerar kvalificerat marknadsanalysarbete med framtagande av peruker och hårersättningsprodukter som används i marknadsförings- och analyssyfte.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
• Genomföra löpande marknadsanalyser av den svenska och nordiska marknaden för peruker och hårersättningslösningar, inklusive analys av kundgrupper, efterfrågan, konkurrenter, prisnivåer och marknadstrender.
• Identifiera målgrupper och användningsområden för peruker, inklusive kosmetiska och medicinska behov, samt analysera hur produkterna bör utformas och presenteras utifrån marknadens krav.
• Ta fram, producera och skapa peruker och hårersättningslösningar i syfte att dessa ska marknadsföras, exempelvis genom att utveckla prototyper, visningsmodeller och marknadsexempel.
• Analysera hur de peruker och hårersättningslösningar som tas fram och säljs i marknadsföringssyfte, står sig på den svenska konsumentmarknaden, inklusive jämförelser med befintliga aktörer avseende kvalitet, pris, efterfrågan och positionering.
• Utvärdera marknadens respons på framtagna peruker genom insamling och analys av kund- och partnerfeedback samt använda dessa insikter som underlag för bolagets marknadsstrategi och produktutveckling.
• Ta fram underlag för bolagets marknads- och expansionsstrategier i Sverige, med fokus på etablering, varumärkesbyggande och marknadsnärvaro inom peruksegmentet.
• Identifiera och analysera potentiella samarbetspartners såsom salonger, kliniker, vårdgivare och distributörer ur ett marknads- och affärsperspektiv.
• Planera och genomföra marknadsföringsaktiviteter där peruker och hårersättningslösningar presenteras och demonstreras i syfte att bygga varumärkeskännedom och affärsrelationer.
• Sammanställa och rapportera marknadsdata, analysresultat och identifierade affärsmöjligheter till bolagets ledning som beslutsunderlag för fortsatt utveckling och expansion.
