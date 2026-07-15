Marknads- och säljkoordinator
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-15
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Vill du vara med på en spännande tillväxtresa där målet är att dubbla vår omsättning – och där ditt arbete får direkt effekt i affären?
HYDAC Sverige befinner sig i ett expansivt skede med tydlig riktning, högt tempo och stora möjligheter. Nu söker vi en Marketing & Sales Coordinator som vill bidra till att få marknad och sälj att fungera sömlöst i vardagen – från plan till genomförande.
Om rollen
Rollen är operativ och nära verksamheten. Du arbetar hands-on med allt från content och material till koordinering och uppföljning. I vår tillväxtfas blir din förmåga att skapa struktur, driva aktiviteter och säkerställa leverans avgörande.
Du arbetar nära Head of Marketing och ett erfaret team där riktning och prioriteringar redan är tydliga – din uppgift blir att få saker att hända.
Vi är en del av en internationell koncern och kombinerar global styrka med lokal närvaro. Arbetet sker hybrid, med minst två dagar per vecka på kontoret.
Dina arbetsuppgifterDu arbetar brett inom marknad och säljstöd, med fokus på struktur, produktion och uppföljning:
• Bistå vårt aktiva intranät (publicering, intern support vid behov)
• Skriva och redigera enklare content (nyheter, kundcase, produktblad)
• Arbeta operativt med LinkedIn (enklare publicering, taggning, uppföljning) (SoMe-koordinator finns)
• Koordinera giveaways merchandise, samt inköp
• Hantera broschyrer, printmaterial och eventmaterial
• Stötta vid event (planering, logistik, uppbyggnad/nedmontering) (Event-koordinator finns)
• Hantera tidsplaner, checklistor och rapporter, samt säkerställa att de följs
• Bistå digitala initiativ (bl.a. HYDAC Digital)
• Skriva och redigera enklare content (nyheter, kundcase, produktblad)
• Bistå med säkerställande att material följer HYDAC:s grafiska profil, exempel redigera presentationer
• Följa upp KPI: er och ta fram månadsöversikter
En vecka kan innehålla allt från att färdigställa säljpresentationer och publicera innehåll, till att säkerställa material inför ett event och följa upp kampanjresultat.
Din profilVi söker dig som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och genomförande står i fokus:
• Erfarenhet av liknande roll inom marknad/säljstöd (ca 2–5 år)
• Stark förmåga att planera, koordinera och hantera flera aktiviteter parallellt
• Van att arbeta praktiskt med content, publicering och materialproduktion
• God förståelse för hur marknad stöttar säljorganisationen
• Mycket god struktur, noggrannhet och känsla för detaljer
• Självständig i ditt arbetssätt och trygg i att ta ansvar för leverans
• God kommunikativ förmåga i både text och presentation
• Van att samarbeta med olika funktioner, inklusive säljteam
• Bekväm i en internationell miljö
• Förmåga och vilja att förstå tekniska produkter och översätta till kundnytta
Du gillar att skapa ordning, få saker på plats och se till att det som planeras också blir genomfört.
Meriterande
• Erfarenhet från B2B eller tekniskt bolag
• Kompetens i Adobe-program (InDesign, Illustrator, Photoshop)
• Erfarenhet av CMS, intranät eller digitala plattformar
• Vana att följa upp KPI:er och kampanjer
• Erfarenhet av Linkedin ADsVi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Domnarsgatan 29 (visa karta
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163 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hydac Jobbnummer
10003852