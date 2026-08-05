Vi söker en Servicetekniker / Fastighetstekniker
Ås Härads Service & Förvaltning AB / Fastighetsskötarjobb / Borås Visa alla fastighetsskötarjobb i Borås
2026-08-05
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Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik?
Nu söker vi en ny servicetekniker till vårt team på Ås Härads Fastigheter, då en av våra uppskattade medarbetare går i pension efter många år hos oss.
Hos oss får du ett fritt och omväxlande arbete där du ansvarar för den dagliga skötseln av våra fastigheter och hjälper våra hyresgäster med både stora och små problem. Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du bland annat att arbeta med:
Felanmälningar och servicearbeten.
Reparationer i lägenheter och lokaler.
Tillsyn och skötsel av våra fastigheter.
Enklare VVS-, snickeri-, måleri- och elarbeten.
Byte av blandare, lås, dörrar och andra mindre installationer.
Kontakt med hyresgäster, entreprenörer och leverantörer.
Besiktning av lägenheter vid behov.
Medverkan vid planering och uppföljning av underhåll.
Vi tror att du är en person som tycker om att lösa problem och har ett stort praktiskt intresse.
Du är:
Serviceinriktad.
Självständig.
Ansvarstagande.
Noggrann.
Lösningsorienterad.
Social och har lätt för att bemöta människor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från fastighetsbranschen, byggbranschen eller liknande praktiskt arbete.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av fastighetsservice eller liknande arbete är meriterande.
Kunskaper inom VVS, el, snickeri eller måleri är meriterande.
Kännedom om värmesystem, ventilation och annan fastighetsteknik är meriterande.
Vi erbjuder
Hos Ås Härads Fastigheter blir du en del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt och har nära till beslut. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stor frihet under ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Mail
E-post: info@asharad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ås Härads Service & Förvaltning AB
(org.nr 556909-7750), http://www.asharad.se
504 41 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022415