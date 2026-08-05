EnRival söker en engagerad jobbcoach/handledare i Borås
EnRival AB - Skapar Jobbmöjligheter / Personaltjänstemannajobb / Borås Visa alla personaltjänstemannajobb i Borås
2026-08-05
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EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, omställning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter! EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Handledare/Jobbcoach till EnRival i Borås
Vill du vara med och förändra människors liv – på riktigt?
På EnRival tror vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Vår uppgift är att hitta den. Nu söker vi en engagerad och driven Handledare/Jobbcoach som vill bli en del av vårt team i Borås.
Det här är inte ett vanligt kontorsjobb. Ena dagen coachar du en deltagare mot sitt drömjobb, nästa dag sitter du hos en arbetsgivare och skapar nya möjligheter. Du trivs när det händer saker och motiveras av att se människor lyckas.
Hos oss får du
Fast månadslön.
Arbetstid måndag–torsdag.
Möjlighet till mertid vid sjukdom eller annan frånvaro på våra närliggande kontor.
Två timmars friskvårdstid varje vecka.
Arbeta i ett engagerat team där vi hjälper varandra och har nära till skratt, stöd och utveckling.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Coacha och motivera arbetssökande mot arbete eller studier.
Kartlägga kompetenser och upprätta individuella handlingsplaner.
Matcha kandidater mot arbetsgivare.
Bygga och utveckla relationer med företag i Borås med omnejd.
Dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling enligt Arbetsförmedlingens krav.
Behörighetskrav
Du ska uppfylla minst ett av följande alternativ:
Alternativ 1
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid.
Alternativ 2
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
Samt
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom ett eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Vi tror att du...
• är en person som ser möjligheter där andra ser hinder.
Du är lösningsorienterad, självgående och har lätt för att skapa förtroende. Du är inte rädd för att lyfta telefonen, knacka på hos företag eller ta den första kontakten med nya människor.
Du förstår att vår verksamhet bygger på resultat, kvalitet och goda relationer. Därför tror vi att du har ett naturligt säljdriv och tycker om att skapa affärer där både deltagare och arbetsgivare blir vinnare.
Kort sagt – du gillar människor, har energi och får saker att hända.
Meriterande
Erfarenhet av Rusta och Matcha.
Erfarenhet av coachning eller vägledning.
Lokalt nätverk bland arbetsgivare.
Erfarenhet av försäljning, rekrytering eller relationsskapande arbete.Kvalifikationer
B-körkort.
Tillgång till bil.
God datorvana.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Varför EnRival?
Hos oss blir du en del av ett företag där engagemang, utveckling och laganda genomsyrar vardagen. Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och att framgång skapas tillsammans.
Om du vill ha ett arbete där du varje dag gör skillnad – samtidigt som du utvecklas professionellt – då vill vi gärna träffa dig.
Bif i denna ansökan de behörighetskrav som står i annonsen, arbetsgivarintyg, studieintyg samt relevanta arbetsuppgifter du gjort tidigare. Om detta inte är med kommer vi tyvärr inte gå vidare med den ansökan i processen.
Tjänsten kommer att tillsättas omgående när vi hittar rätt person
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten kontaktar du bara Marie Sandvall marie.sandvall@enrival.se
Är du personen som ser möjligheter där andra ser hinder? Då är det kanske dig vi söker. Välkommen till EnRival! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
413 32 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EnRival AB - Skapar Jobbmöjligheter Kontakt
Rekryterare
Marie Sandvall marie.sandvall@enrival.se 0704532270 Jobbnummer
10022446