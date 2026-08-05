Undersköterska med administrativt intresse till hemtjänst i Uppsala
Uppsala kommun, Avd hemtjänst / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-08-05
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Är du utbildad undersköterska med intresse för administrativt arbete? Vi söker dig som vill ha en varierad roll inom Gamla Uppsala Löten och Nyby Gränby hemtjänst, där du får arbetar nära människor och gör verklig skillnad varje dag. I denna roll får du kombinera brukarnära arbete med administration och planering. Hos oss får du möjlighet att ta egna initiativ och utveckla arbetet tillsammans med en stabil och kompetent arbetsgrupp. Varmt välkommen med din ansökan!
Gamla Uppsala Löten och Nyby Gränby hemtjänst är en verksamheter där du blir en del av en kompetent arbetsgrupp med uppdrag att driva en god vård och omsorg för våra äldre i området. Som undersköterska hos oss arbetar du hemma hos brukarna. Det är viktigt att du trivs med att förflytta dig mellan olika hem och möta människor i olika livssituationer. Arbetet är varierat och består av både omsorgsinsatser och praktiska uppgifter.
Vi utgår från Leopoldsgatan 5. Hos oss arbetar dag och kväll samt varannan helg. För att kunna ta dig mellan brukarna behöver du kunna cykla året runt. Vi använder bra utrustade och väl underhållna cyklar så att du kan ta dig fram tryggt och säkert även vid sämre väder.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi i hemtjänsten möjliggör att äldre personer kan fortsätta bo kvar hemma genom att vi hjälper dem med vad biståndshandläggaren har beslutat. Som undersköterska kommer du att ge personlig omvårdnad och hjälpa brukarna med måltider, hygien, städning och inköp. Du utför även delegerade uppgifter från legitimerad personal och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och rutiner. I rollen ingår också att vara ett stöd för både brukare och anhöriga samt att bidra till ett gott och professionellt samarbete i arbetslaget.
Tjänsten kombinerar omsorgsarbete med administrativa arbetsuppgifter. I denna roll kommer du utöver vårdande insatser arbeta administrativt. Dina administrativa arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Registrering och dokumentation i journalsystem och verksamhetssystem
bokning och koordinering av besök, möten eller insatser
hantering av patient-, brukar- eller klientuppgifter enligt gällande sekretessregler
administration kring scheman, bemanning och frånvarorapportering.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Arbetet kräver att du har erfarenhet av arbete i hemtjänsten. För att lyckas i rollen behöver du också ha erfarenhet och intresse av administrativt arbete. Du behöver självständigt och utan hinder kunna kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligen. Det är ett krav för att säkerställa patienternas säkerhet och rätt dokumentation i arbetet. Arbetet ställer även krav på att du känner dig bekväm med att cykla i tjänsten i alla väder.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnår resultat. Vidare är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Sist men inte minst ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Eva Kreuzer, verksamhetschef, 018-727 76 66.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemtjänst Kontakt
Eva Kreuzer +46187277666 Jobbnummer
10022440