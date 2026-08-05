HR-konsult till Kompetensförsörjningsenheten HR
Region Värmland / Personaltjänstemannajobb / Karlstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlstad
2026-08-05
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Vill du arbeta med kompetensförsörjning i en roll som kombinerar strategiskt och operativt HR-arbete? Som HR-konsult i Kompetensförsörjningsenheten får du en varierad och utvecklande tjänst där du arbetar nära chefer och bidrar till att utveckla rekryteringsprocesser och stärka Region Värmlands arbetsgivarvarumärke.
Din arbetsplats
Hos oss blir du en del av Region Värmlands HR-organisation. På enheten arbetar cirka 20 medarbetare, och totalt är vi omkring 90 personer som tillsammans utgör regionens HR-funktion. I Kompetensförsörjningsenheten arbetar HR-konsulter, HR-strateger och HR-administratörer tillsammans med att utveckla och stödja organisationens långsiktiga kompetensförsörjning. Gruppens uppdrag är brett och varierat och omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och operativt stöd i rekryteringsprocesser, avrop av hyrpersonal samt andra administrativa processer.
Vi är ett engagerat team med god sammanhållning. Vi delar kunskap, stöttar varandra och skapar en arbetsmiljö med bra samarbete och hög kvalitet för att skapa värde för Region Värmland. Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som HR-konsult i Kompetensförsörjningsenheten har du en aktiv roll i regionens arbete med rekrytering. Du bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra Region Värmlands rekryteringsprocess och kompetensförsörjningsarbete. Det innebär att du samordnar och driver processer för att hitta rätt kompetens till Region Värmland. En viktig del av uppdraget är att arbeta med arbetsgivarvarumärket både strategiskt och operativt. Strategiskt genom att vara med och ta fram hur och var vi ska synas och operativt genom att delta i aktiviteter som stärker regionens position som attraktiv arbetsgivare. Exempelvis genom att delta i mässor och andra marknadsföringsinsatser.
I rollen kommer du att arbeta nära verksamhetens chefer och ge konsultativt stöd genom hela rekryteringsprocessen. Du kommer även att ha en central roll i volymrekryteringar såsom sommarrekrytering, samt utveckla och samordna insatser för prao, praktik och breddad rekrytering.
Arbetet är omväxlande och du hanterar ofta flera parallella processer, både självständigt och tillsammans med kollegor. Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten och de processer som enheten hanterar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR och minst tre års erfarenhet av att ha arbetat med HR eller rekrytering. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och känner dig trygg i en konsultativ roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering, utlandsrekrytering, arbete med arbetsgivarvarumärke eller personlighetstester.
Som person är du nyfiken, engagerad och trivs med att samarbeta. Du bygger förtroendefulla relationer och har lätt för att skapa kontaktytor både internt och externt. Du tar initiativ och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar. Rollen kräver god administrativ förmåga och att du kan hantera flera uppgifter parallellt. Du arbetar strukturerat, noggrant och lösningsorienterat och motiveras av att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer. För oss är det viktigt att hitta rätt person för uppdraget, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Kompetensförsörjningsenhet HR Kontakt
Camilla Ullvén camilla.ullven@regionvarmland.se Jobbnummer
10022433