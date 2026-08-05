Säljare till J BIL Tagene
J Bil AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Vi söker säljare till vår anläggning i Tagene, Göteborg!
Som säljare hos oss på J BIL blir ditt främsta ansvar att bearbeta både nya och befintliga kundkontakter för försäljning av nya och begagnade bilar. Du jobbar med hela försäljningsprocessen - allt från första kundkontakt till inbytesprocess, avtalsskrivning, leverans och uppföljning.
Våra toppsäljare är mycket målinriktade och dedikerade till att ge kunderna en högre kvalitet på deras bilanvändning. Utöver det är våra mest framgångsrika säljare teamspelare som skapar arbetsglädje och har ett högt fokus på resultat och affärsmässighet. Vi uppmuntrar alla att söka, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet eller funktionshinder.
Om dig
Vi har intresse av att rekrytera individer som utan svårighet formar goda förbindelser och klarar av att producera resultat som sticker ut. Du bygger och bevarar relationer med kunder och kollegor för att nå våra mål. Samarbete ligger i ditt intresse, och du satsar på att stärka banden till våra kunder för att de ska känna sig uppskattade. Det är självklart för dig att erbjuda hög tillgänglighet för våra kunder. Idag skapas mer än hälften av alla affärer via telefon eller digitala kanaler och du är bekväm med dagens teknik och öppen för framtidens teknik och nya arbetssätt.
Du är bra på problemlösning som skapar mervärde och du planerar din tid för att säkerställa din affärsmässighet. Du har lätt för att skapa arbetsglädje, tar ansvar för framgångsrika resultat och du är engagerad genom din nyfikenhet och inställning till att utveckla dig själv.
Egenskaper som vi värdesätter är personlig drivkraft, entusiasm och en god människokännedom. I den här rekryteringen söker vi efter en etablerad säljare och det är mycket meriterande om du har några års erfarenhet från bilförsäljning eller annan försäljning med mer komplex finansiering.
Vi söker någon som är motiverad i säljandets konst, vill förbättra sina färdigheter med vår hjälp och som värdesätter kundrelationer högt. Vi lägger stor vikt på personlighet och att du förstår våra kärnvärden och är beredd att jobba enligt dem till 100%.
Du har god datorvana och mycket god kunskap i svenska i tal och skrift. B-körkort fordras.
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Tillträde: Omgående / Enl överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Ansök senast 30 september 2026. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tim Cornelius på telefon 0724530242 eller via tim.cornelius@jbil.se
. Ansökningar behandlas löpande, så det är bra om du hör av dig så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J Bil AB
(org.nr 556343-9487)
Bergavägen 6 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022437