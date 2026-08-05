Vikariat erfaren kommunikatör
Havs- och vattenmyndigheten / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-08-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg
, Sotenäs
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag på regeringens uppdrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi skapar samhällsnytta och gör skillnad – för miljön och framtiden.
Avdelningen för HR och kommunikation ansvarar för att utveckla och ge stöd i myndighetens operativa och strategiska frågor inom områdena. Vi arbetar för att HaV ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö genom ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi planerar, genomför och utvecklar myndighetens externa och interna kommunikation, arbetar med kompetensförsörjning, förändringsarbete och evenemang. Dessutom ansvarar vi för digitala kanaler, grafisk profil och mediefrågor.Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Vi söker en erfaren och driven kommunikatör med intresse för både intern och extern kommunikation. Du gillar att arbeta med flera olika projekt parallellt, och har inga problem med perioder i högt tempo med korta deadlines. Du har ett strategiskt fokus, men tycker också om att arbeta operativt.
Du är van att arbeta självständigt och tar ansvar för att driva egna projekt och uppdrag. Du samarbetar brett och säkerställer att rätt kompetenser involveras i rätt skede för att nå bästa möjliga resultat.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör är du en del i att samordna och driva intern och extern kommunikation på myndigheten. Du bidrar till att utveckla och förvalta bilden av HaV, ge kommunikationsstöd till i andra avdelningar och att höja den kommunikativa kompetensen hos myndighetens chefer och medarbetare.
I rollen ingår att:
analysera, planera, genomföra aktiviteter, utvärdera och strukturera både intern och extern kommunikation som är av stor vikt för verksamheten
arbeta med stöd, rådgivning, coachning och planering av alla typer av kommunikationsfrågor till medarbetare och chefer inom myndigheten
ansvara för projektledning, planering och genomförande av evenemang och seminarier som myndigheten genomför eller deltar i.
Övriga uppgifter som alla kommunikatörer deltar i är till exempel:
viss innehållsproduktion och utveckling av framförallt digitala kommunikationskanaler (webb, intranät och sociala medier)
producera nyhetstexter och pressmeddelanden Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års kommunikatörsutbildning på högskolenivå eller annan relevant akademisk examen. Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet av operativt och strategiskt arbete motsvarande kommunikationsstrateg, eller annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Du har:
dokumenterad erfarenhet av att upprätta, driva och följa upp kommunikationsinsatser i komplexa sammanhang
erfarenhet av målgruppsanpassat kommunikation i flera kanaler
god digital kompetens och erfarenhet av kommunikation i digitala miljöer
god förståelse för hur offentlig förvaltning och politiskt styrda organisationer fungerar
erfarenhet av förändringskommunikation
erfarenhet av att projektleda externa evenemang
Förutom mycket god förmåga att tala och skriva svenska med klarspråk, kräver uppdraget även mycket goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att ge strategiskt kommunikationsstöd till chefer eller sakkunniga
erfarenhet av webbpublicering och arbete med sociala medier
erfarenhet av att arbeta med pressfrågor.
Du är trygg i din kompetens och har mod att driva frågor framåt även i komplexa sammanhang. Samtidigt är du en lagspelare som bygger förtroendefulla relationer och kan omsätta verksamhetens behov till tydlig och relevant kommunikation. Du har ett helhetsperspektiv i ditt uppdrag och mycket god förmåga att kommunicera.Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat med befattningen kommunikatör. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 45 000–53 000 kronor/mån och baseras på skicklighet i förhållande till relevant kompetens. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, cirka tio minuters gångväg från Göteborgs central. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och där mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Tänk på att din ansökan blir en allmän handling. Det betyder att den, inklusive bilagor, kan lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Undvik därför att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, som till exempel din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar. Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- Och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420), https://www.havochvatten.se/
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Havs- och Vattenmyndigheten Kontakt
Fredrik Ängdervik, OFS-S genom ST inom HaV fredrik.angdervik@havochvatten.se 010-6986000 Jobbnummer
10022436