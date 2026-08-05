Butikssäljare med utökat ansvar, Borås
Lidl Sverige Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2026-08-05
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Jobbpitch
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad butikssäljare med utökat ansvar, eller som vi säger – assisterande säljledare, som vill rocka 30 timmar i veckan med oss!
Din roll
Som assisterande säljledare på Lidl har du en nyckelroll! Du är ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du förväntas vara ett föredöme i det dagliga butiksarbetet och ser till att våra butiker håller en hög standard och överträffar kundernas förväntan varje dag. Utöver detta ingår det också i din roll att vara en god kollega och stötta teamet till goda resultat.
Rollen innefattar uppgifter som:
• Säkerställa och leverera utmärkt kundservice i butiken
• Delta i det dagliga arbetet på ett föredömligt sätt vilket innebär bl.a. packa upp varor och se till att hyllorna är välfyllda, säkerställa färskhet och slutdatum på varor, hålla rent och fräscht i butiken och betjäna kunder i kassan
• Bidra till att butiken lever upp till våra grundpelare inom kundvänlighet, varutillgänglighet, färskhet, renlighet och lönsamhet
• Stötta vid upplärning av nya kollegor
• Ta ett större ansvar för butiksdriften inklusive nyckeltal när butikschef och säljledare inte är på platsPubliceringsdatum2026-08-05Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, har en god känsla för kundservice och är en skicklig problemlösare. Du trivs med att planera och arbetsleda och du drivs av att arbeta resultatorienterat och bidra till butikens framgång i en snabbrörlig miljö. Det är en fördel om du har ambitionen att i framtiden utvecklas mot en ledande position inom butiksdriften.
• Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta inom en serviceorienterad bransch
• Du är flexibel med arbetstiderna och har en positiv inställning till förändringar
• Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift
• Baserat på arbetsuppgifternas karaktär och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:2, kap. 8 och bilaga 2) behöver du ha fyllt 18 år
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Vill du vara med på vår resa?
Om svaret är JA, då söker du tjänsten så här:
• Klicka på "Ansök"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 30 timmar i veckan. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
På Lidl händer det grejer precis hela tiden. Mellan doften av krispiga croissanter och ljudet av veckans kampanj som rullar ut i hyllorna finns en energi som smittar av sig. Vårt hemliga recept? Team Lidl – alla vi som hjälps åt för att allt ska klaffa. Hela vägen från lagergolven till butikshyllorna och kontoren. För oss är det lika självklart att vi levererar högsta kvalitet till branschens bästa pris som att ge dig ett tryggt jobb med schyssta förmåner och utrymme att utvecklas. Att vi är certifierade Top Employer och Karriärföretag är kvittot på att vi menar allvar. Ett jobb som lönar sig helt enkelt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
Kyrkängsgatan 2 (visa karta
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503 38 BORÅS Arbetsplats
Borås, Lidl Sverige KB Jobbnummer
10022438