Lärare i Svenska och SO till introduktionsprogrammet
Ulricehamns kommun, IM och modersmål / Grundskollärarjobb / Ulricehamn Visa alla grundskollärarjobb i Ulricehamn
2026-08-05
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla – från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
1 plats(er).
På Introduktionsprogrammet, IM, möter du elever som behöver en trygg, strukturerad och engagerande lärmiljö för att utvecklas och nå sina mål. Nu söker vi en lärare som med hjärta, kompetens och höga förväntningar vill vara med och skapa förutsättningar för varje elevs framgång.
Som lärare på IM undervisar du i svenska, samhällskunskap, historia och religion för elever upp till årskurs 9. Du ansvarar för en klass med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), och är mentor för elever i klassen.
Uppdraget innebär att skapa en tillgänglig, tydlig och motiverande undervisning där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att ge eleverna bästa möjliga stöd på vägen mot vidare studier eller andra individuella mål.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska, samhällskunskap, historia och religion för elever upp till årskurs 9.
Har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och god kunskap om anpassningar och bemötande.
Har god förståelse för olika elevers behov och anpassar undervisningen därefter.
Har förmåga att skapa struktur, tydlighet och trygghet i undervisningen.
Hanterar oförutsedda situationer på ett lugnt och lösningsfokuserat sätt.
Bygger goda relationer och möter elever med engagemang, respekt och tydlighet.
Trivs med att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och elever.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där relationer, inkludering och elevens utveckling står i centrum. Du blir en del av ett engagerat arbetslag som tillsammans arbetar för att skapa en meningsfull skolgång för våra elever.
Vi tror på att varje elev kan lyckas med rätt stöd, rätt förväntningar och vuxna som ser individen bakom resultaten. Är du en av dem?
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-12-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579)
523 32 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ulricehamns kommun, IM och modersmål Kontakt
rektor
Marita Lindman Johansson +46766435447 Jobbnummer
10022421