Säljare till J BIL Jönköping
J Bil AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-08-05
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Vill du arbeta med försäljning i en organisation där kvalitet, affärsmässighet och kundupplevelse står i centrum? Nu söker vi en driven och engagerad säljare till vår anläggning i Jönköping.
Om rollen
Som säljare hos oss på J BIL ansvarar du för att bearbeta både nya och befintliga kundkontakter med målet att sälja nya och begagnade bilar. Du arbetar med hela försäljningsprocessen från första kundkontakt och behovsanalys till inbyte, finansiering, avtalsskrivning, leverans och uppföljning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en etablerad säljare med dokumenterat goda resultat. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet från bilbranschen eller annan försäljning med mer komplex finansiering.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har lätt för att skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Är målinriktad, affärsdriven och strukturerad.
Har en stark personlig drivkraft och hög energinivå.
Är en lagspelare som bidrar till arbetsglädje.
Är lösningsorienterad och skapar mervärde för kunden.
Har god datorvana och är trygg i digital kommunikation, eftersom en stor del av dagens affärer skapas via telefon och digitala kanaler.
Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Du är engagerad i din egen utveckling och motiveras av att ständigt förbättra dina färdigheter inom försäljning. För oss är det viktigt att du delar våra kärnvärden och är beredd att arbeta i linje med dem fullt ut.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning).
Heltid.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Skicka in din ansökan! Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Berggren på telefon 0346-714472 eller via e-post thomas.berggren@jbil.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J Bil AB
(org.nr 556343-9487)
Vasavägen 4 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022430