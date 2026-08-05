Lärare 4-9, ma/no och tk till Landskronas resursskola
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2026-08-05
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Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Är du en legitimerad lärare i ma/no och teknik som vill arbeta långsiktigt och relationellt för att skapa trygghet tillit och motivation?
På Titanskolan som är Landskrona stads resursskola arbetar vi målmedvetet för att motverka de hinder och konsekvenser som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära för lärande, delaktighet och social utveckling. Vi utformar undervisning, bemötande och lärmiljö med stor omsorg och med elevens trygghet och motivation i fokus.
Du kommer arbeta nära eleverna med tydlig struktur och förutsägbarhet i undervisningen. I denna roll är mentorskapet av stor betydelse. Du har färre mentorselever än i en traditionell skolmiljö, eftersom mentorskapet är en av de bärande faktorerna för våra elever, både socialt och kunskapsmässigt. Du kommer arbeta långsiktigt och relationellt samt följa eleverna nära i deras utveckling över tid. Du kommer ha ansvar för hela elevens skoldag i samarbete med dina kollegor. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• Självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning i åk 4-9.
• Delta i arbetslagets gemensamma planering, utvecklingsarbete och kollegiala samtal.
• Vara en aktiv medlem i arbetslaget där du tar stort ansvar för elevernas bästa.
• Samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa hållbara lösningar kring elevernas utveckling och mående, samt vara med och driva verksamhetsutveckling.
• Mentorskapet innebär att du arbetar nära eleven både kunskapsmässigt och socialt. Du följer elevens utveckling, skapar tydliga stödstrukturer, hjälper eleven att hantera skolvardagen och samverkar nära med vårdnadshavare, elevhälsa och kollegor.
• Kunna möta elever i affekt eller stress med lugn, tydlighet och alltid ett lågaffektivt förhållningssätt.
Hos oss får du vara aktiv i skolans utvecklingsarbete och bidra tillsammans med kollegor till att skapa en trygg, tillitsfull och professionell lär- och arbetsmiljö för både elever och personal. Vill du vara del av ett engagerat arbetslag som ständigt letar efter sätt att utveckla och optimera undervisningen stärka elevernas självständighet och utveckling? Då kan du vara den vi söker! Tillträde efter överenskommelse- Vi är måna om att få den kandidat som bäst stämmer in på kravprofilen.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är kreativ och hittar gärna nya lösningar, samtidigt som du arbetar med långsiktiga perspektiv, framförhållning och förutsägbarhet i ditt arbete. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, och hanterar stress och förändringar i vardagen på ett lugnt och stabilt sätt. Du ska också kunna hantera elever i affekt med ett lågaffektivt bemötande. Du trivs i mötet med andra och skapar varaktiga och goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha en samarbetsorienterad inställning som bidrar aktivt till en positiv och inkluderande arbetsmiljö där vi når målen tillsammans. Vi ser även att du är lyhörd och har en ständig nyfikenhet kring hur lärmiljöer kan utvecklas och har en god förmåga att samverka med andra för att skapa hållbara lösningar.
Du behöver ha god förståelse för hur elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer påverkas av krav, miljö, sociala sammanhang och förändringar, och kunna anpassa ditt bemötande och din undervisning och planering för elevers skolexponering utifrån förutsättningar och behov.Kompetenser
• Du behöver vara legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, de naturorienterande ämnena samt i teknik i åk 4-9.
• För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av undervisning och god erfarenhet av mentorskap är ett krav då det är betydligt mer intensifierat och krävande på Titanskolan, och mentorskapet är betydligt bredare och mer relationsintensivt än i en traditionell skolmiljö.
• Erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrat och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer är meriterande.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-21 Efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/.
Innan en anställning kan komma i fråga behöver du visa upp ett godkänt utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Emaljgatan 9 (visa karta
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261 43 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Resursskolan Kontakt
Biträdande rektor
Zara Brantberg Almberg zara.brantbergalmberg@landskrona.se +46733474342 Jobbnummer
10022431