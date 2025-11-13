Markmiljöspecialist
Vi söker dig som vill arbeta som specialist inom markmiljö och vill driva dessa frågor inom Exploateringsförvaltningens verksamhetsområde.
Tillsammans arbetar vi för att uppnå stadens höga miljö- och klimatmål i utvecklingen av Göteborg. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som specialist bidrar du med markmiljökompetens till hela förvaltningen. Du kommer att arbeta brett med frågor som rör markmiljön ur såväl tekniska som juridiska och ekonomiska perspektiv. Du ingår i en grupp av miljöspecialister med olika specialistområden som hjälps åt att stötta projekten i olika frågor. I rollen ingår både att ge stöd och rådgivning samt att driva och bevaka markmiljöfrågor i projekten. Du kommer samverka med andra tekniska förvaltningar i staden t.ex. Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen och Kretslopp och Vatten. Det kan även vara aktuellt att delta i eller driva utvecklingsprojekt som rör markmiljö.
I rollen som specialist ingår att bedöma markens status och ta fram utredningar. Arbetet inkluderar såväl att granska konsulters utredningar, riskbedömningar och åtgärdsförslag som att ta fram dessa underlag själv. Du kommer göra och granska ekonomiska kalkyler samt bedöma ekonomiska konsekvenser utifrån markmiljön. Vidare stöttar du projekten vid upphandling av konsultutredningar samt åtgärder och entreprenader inom markmiljö och bidrar till förfrågningsunderlag samt utvärderar offerter. Du kan också fungera som stöd i samband med upprättande av genomförandeavtal och kostnader som ska regleras efter utförd byggnation och enligt avtal.
Tjänsten är placerad på mark- och miljöenheten på Exploateringsförvaltningen. Du kommer att ingå i en enhet med cirka 20 kollegor med hög kompetens inom olika områden kopplat till mark- och miljöfrågor och du kommer att ha cirka 360 kollegor inom förvaltningen som tillsammans arbetar för att utveckla och bygga Göteborgs Stad. Vi anser det viktigt att hjälpas åt och med våra gemensamma kunskaper når vi längre. Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk examen motsvarande magister/masternivå exempelvis civilingenjör eller naturvetare inom till exempel miljöteknik, geovetenskap eller liknande områden med gedigen erfarenhet från markmiljöfrågor och med god kunskap om relevant lagstiftning, avhjälpandeåtgärder, masshantering, kostnads- och ansvarsreglering.
Du har även kompetens eller erfarenhet av beställnings- och upphandlingsarbete och kan leverera effektiva resultat både självständigt och i samarbete med andra. Du har god datorvana, arbetar obehindrat i Microsoft 365 och har erfarenhet av GIS-verktyg. B-körkort krävs för rollen.
Det är meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet och stadsutveckling samt erfarenhet av projektering och byggskede.
I rollen arbetar du självständigt och strukturerat. Du är analytisk och med din kunskap och erfarenhet inom markmiljöfrågor kan du föreslå lösningar och ge råd. Tjänsten innebär förutom internt samarbete, många kontakter med konsulter, entreprenörer samt andra förvaltningar och myndigheter. Det är därför viktigt att vara samverkande och att ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Vi vill att Exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Ersättning
