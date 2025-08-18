Markförhandlare
Vi söker en markförhandlare till uppdrag hos Trafikverket, med stationering i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget har en omfattning mellan 70-90 procent.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och Arbetsuppgifter
Markförhandlaren är en viktig länk mellan Trafikverket och den enskilda fastighetsägaren, hyresgästen eller verksamhetsutövaren i marklösenärenden. I uppdraget ingår handläggning av markåtkomst- och fastighetsärenden, värderings- och tillståndsfrågor samt fastighetsrättsliga frågor i samband med väg- eller järnvägsprojekt och i samtliga skeden; plan-, projekterings- och byggskede. Du ska därför kunna hantera fastighetsrättsliga dokument, t.ex. upprättande av avtal eller framtagande av underlag till lantmäteriförrättning. I uppdraget kan även ingå att stödja ett program/projekt vid framtagande av vägplan eller järnvägsplan där samråd med enskilda, kommuner och andra myndigheter är en viktig del av ditt arbete. Konsulten bör ha aktuell och relevant erfarenhet inom fastighetsrätt såsom förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal, planfrågor samt plangenomförande.
Uppdraget innebär direkt handläggning av bl.a. följande arbetsuppgifter: * Besvara frågor från och sköta kontakterna med markägare, kommuner, myndigheter, allmänheten, intresseföreningar m.m. * Permanent och tillfällig markåtkomst i samband med väg- och järnvägsprojekt. * Identifiera markbehov, markägare och övriga sakägare som berörs av projekten. * Vid behov anlita värderingsmän, ta fram fastighetsbeskrivning, utvärderingskriterier. * Enligt av Trafikverket framtagna riktlinjer och arbetssätt upprätta förslag till avtal, förhandla om och administrera fastighetsrelaterade avtal. * Ansöka om och bevaka lantmäteriförrättningar. * Ombesörja utbetalningar till markägare. * I samarbete med projektgruppen förebygga miljö- och rörelseskada samt reglera ev. kvarstående skada
Krav (OBS, obligatoriska)
A. Minst tre (3) års heltidsstudier inom lantmäteri-, fastighetsekonomi-, samhällsbyggarprogrammet eller likvärdig utbildning inom ämnesområdet Minst sex (6) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighetsrättsliga området, varav minst tre (3) år avseende förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området och minst ett (1) år av arbete med väg- eller järnvägsprojekt Självständighet: Fullständig Körkort för personbil Alternativt: Minst nio (9) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighetsrättsliga området, varav minst tre (3) år avseende förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området och minst ett (1) år av arbete med väg- eller järnvägsprojekt Självständighet: Fullständig Körkort för personbil C. Minst fem (5) års erfarenhet av fastighetsrättsligt arbete i investeringsprojekt i storstadsmiljö D. Erfarenhet av fastighetsrättsliga förhandlingar i minst två (2) investeringsprojekt med en omfattning över 1 mdkr, varav minst ett (1) projekt inom väg E. Kandidatexamen eller högre inom juridik med inriktning fastighetsrätt
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde konsulten har minst 1 års (12 månader) erfarenhet av kvalificerat arbete inom skadehantering kopplat till infrastrukturprojekt. Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
