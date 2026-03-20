Marketing Manager
2026-03-20
Om rollen
Som Marketing Manager ansvarar du för att leda och utveckla den svenska marknadsfunktionen samt säkerställa att marknadsaktiviteterna ligger i linje med övergripande affärs- och varumärkesstrategi.
Du driver tillväxt på den svenska marknaden genom innovativa och insiktsdrivna initiativ, med ett tydligt fokus på kund och affärsresultat. Rollen innebär ett helhetsansvar för varumärkets positionering och att skapa en enhetlig och stark närvaro i alla kanaler.
För att lyckas i rollen behöver du vara strategiskt lagd, ha god förståelse för den svenska marknaden samt trivas i en miljö med många kontaktytor och samarbeten, även i internationella sammanhang.
Ansvarsområden
Ansvara för och vidareutveckla den svenska marknadsstrategin i nära samarbete med ledning och interna funktioner
Stärka varumärket genom kreativa kampanjer, koncept och innehåll som engagerar målgruppen
Driva datadriven och kundanpassad marknadsföring över flera kanaler med fokus på tillväxt
Säkerställa effektiva samarbeten med byråer, mediepartners och interna stakeholders
Bidra till initiativ inom digitalisering, innovation och varumärkesutveckling
Leda, coacha och utveckla marknadsteametPubliceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning
Flerårig erfarenhet av att leda B2C-marknadsföring i Sverige, gärna i en större organisation
Stark kompetens inom varumärkesutveckling, digital marknadsföring och datadriven analys
Dokumenterad erfarenhet av att leda team och driva förändringsarbete
Affärsdriven, kommunikativ och samarbetsorienterad ledare
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se
