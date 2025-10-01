Marketing Coordinator - Stockholm eller Malmö
2025-10-01
2025-10-01
Vi söker en kreativ och noggrann Marketing Coordinator som vill vara med och skapa effektfulla kampanjer och events. Här får du kombinera digital marknadsföring, grafisk design och eventkoordinering i en spännande och varierad roll. Perfekt för dig som vill bidra med både kreativt driv och struktur!
Dina ansvarsområden Grafisk design - skapa och redigera marknadsföringsmaterial, digitala assets och presentationer i Adobe Creative Suite. Digital marketing & HubSpot - arbeta med automation, e-postkampanjer och rapportering för att driva leads och engagemang. Webb & content - uppdatera och underhålla innehåll på webben, SEO-anpassa och säkerställa att allt är engagerande och korrekt. Eventkoordinering - planera och genomföra både fysiska och digitala event, från logistik och inbjudningar till uppföljning. Content creation - stötta framtagning och spridning av innehåll i flera kanaler (webb, sociala medier, e-post, print). Analys & rapportering - följ upp kampanjer och events, dra insikter och föreslå förbättringar.
Kvalifikationer & färdigheter Relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation, design - eller motsvarande erfarenhet. Goda kunskaper i Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Erfarenhet av HubSpot eller andra marketing automation-verktyg är meriterande. Kunskap i CMS och webbinnehållshantering. Strukturerad och van vid att driva flera projekt samtidigt. Kreativ ådra med öga för detaljer. Starka kommunikationsförmågor, både skriftligt och muntligt. Erfarenhet av eventplanering är en fördel.
Personliga egenskaper Relationsskapande - bygger förtroende och kan aligna förväntningar. Stark kommunikatör - trygg och engagerande i både tal och skrift. Samarbetsinriktad - trivs i team men kan också ställa tydliga krav för att nå resultat. Lösningsorienterad och flexibel - hittar vägar framåt även i föränderliga situationer.
Plats: Stockholm eller Malmö (25% remote) Start: 12 oktober 2025 Uppdragets längd: t.o.m. 31 juli 2026
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan senast 8 oktober 2025!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9536224