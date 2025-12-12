Mark- och exploateringsingenjör
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.
Sundbyberg utvecklas - Våra utmaningar ligger i att utveckla staden i stadsutvecklingsprojekt i Sundbybergs nya stadskärna, Rissne, Ursvik, Hallonbergen-Ör och vid Enköpingsvägen. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv där stor vikt läggs vid platsens förutsättningar, hållbarhet och stadsgestaltning. Tillsammans med många aktörer utvecklar vi staden som en attraktiv och hållbar plats att verka, bo och leva i. Stadsbyggnadsfrågorna hanteras inom avdelningen för Stadsbyggnad.
Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för stadens stadsutvecklingsprojekt, strategisk-och fysisk planering i tidiga planeringsskeden samt mark- och exploateringsfrågor. Avdelningen planerar utvecklingen för en hållbart växande stad. Vi arbetar utifrån ett hela staden perspektiv där stor vikt läggs vid platsens förutsättningar, hållbarhet och stadsgestaltning. För detta behöver vi ha en god sammanhållning, arbeta tillsammans och ha en känsla för staden som livsmiljö. Du tillhör enheten för mark och exploatering som har en viktig roll i denna utveckling. Enheten för mark och exploatering företräder kommunen i fastighetsjuridiska frågor.
Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att delta i arbetet med flera spännande och komplexa stadsutvecklingsprojekt - Stadsutvecklingsområden | Sundbybergs stad. Det är ett omväxlande arbete där du samarbetar med stadens övriga tjänstepersoner, politiker, exploatörer, konsulter och allmänheten. Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka stadsutvecklingen i staden. Enheten för mark- och exploatering har engagerade medarbetare som värderar högt att vi ska trivas och utvecklas tillsammans.
Arbetet innebär att du företräder kommunen i fastighetsjuridiska frågor, genomför förhandlingar och upprättar avtal. I vissa stadsbyggnadsprojekt kommer du att arbeta som projektledare. I andra projekt kommer du att arbeta som sakkunnig/expert i genomförandestrategier, värderingar, avtalsfrågor m.m. Du arbetar även med att ta fram genomförandestrategier och upprättar förslag till olika avtal vid överlåtelser och upplåtelser av fast egendom samt hantering av markfrågor såsom arrenden, tomträtter, markupplåtelser och servitut. Du rapporterar både till enhetschef Mark och exploatering och projektchef/områdesansvarig. Du deltar i kommunens samhällsbyggande genom löpande kontakter med fastighetsbolag, markägare och myndigheter.
Du som söker tjänsten har förmågan att strukturera och planera ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du tycker om att dela med dig av dina kunskaper och lära dig nytt. Du är lyhörd, kommunikativ och drivs av att leverera med hög kvalitet och behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. För tjänsten är det viktigt att både kunna jobba i team och självständigt.
Vi vill att du har adekvat utbildning för uppdraget såsom civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande högskoleutbildning. Som person är du strukturerad, målmedveten och utåtriktad. Det är även av vikt att du har hög servicemedvetenhet och kan kommunicera internt och externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har erfarenhet och har arbetat med liknande arbeten under ett par år.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker efter överenskommelse. Ansök senast den 11 januari 2026. Vi hanterar ansökningarna löpande så vänta inte med din ansökan.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
