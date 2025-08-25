Mark- och exploateringsingenjör
2025-08-25
Det händer mycket positivt i Piteå. Fler bostäder ska byggas, företag ska växa och nya etableringar är på gång. Samtidigt växer stadskärnan fram med flera spännande utvecklingsprojekt som pågår parallellt.
Ett av de största framtidsprojekten är Norrbotniabanan, vars kommande byggnation öppnar upp för stora möjligheter att ytterligare stärka Piteås roll som en attraktiv och växande stad.
Är du en erfaren och engagerad mark- och exploateringsingenjör som söker nästa steg i karriären? Vill du vara med och forma framtidens Piteå? Då kan det här vara rätt utmaning för dig!
Arbetsuppgifter
Som mark- och exploateringsingenjör hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av både stad och landsbygd. Du blir en del av ett engagerat team inom mark- och exploatering som arbetar för att säkerställa tillgången till mark för Piteås nuvarande och framtida behov genom köp, försäljning, markupplåtelser och strategisk förvaltning på ett sätt som gynnar samhällsutvecklingen, näringsliv och invånare.
I rollen som mark- och exploateringsingenjör ansvarar du för att driva och samordna frågor som rör kommunens markinnehav och olika exploateringsprojekt.
Du har många kontaktytor och för dialog med fastighetsägare, exploatörer, konsulter och myndigheter, samtidigt som du samarbetar tätt med andra funktioner inom kommunen.
Kvalifikationer
För den här rollen söker vi dig som:
• har några års erfarenhet av frågor inom mark och exploatering (kanske som exploateringsingenjör, förrättningslantmätare eller bolagslantmätare)
• har en akademisk examen, antingen civilingenjör (inom ex lantmäteri eller samhällsbyggnad) eller att du har annan lämplig utbildning
• har goda kunskaper i fastighetsrättsliga frågor så som fastighetsförsäljningar och/eller fastighetsförvärv. Du har god förhandlingsvana och erfarenhet av framtagande av diverse avtal inom exploateringsprocessen
• är analytisk och har lätt för att samarbeta med olika aktörer. Med tydlig kommunikation och ett lyhört förhållningssätt bygger du goda relationer - både internt och externt.
• har ett lösningsorienterat arbetssätt - du ser möjligheter, bidrar med nya perspektiv och har förmågan att hitta vägar framåt i komplexa frågor.
• är en självgående person som trivs med att ta ansvar och driva projekt framåt där du planerar och organiserar dina arbetsuppgifter på ett resurseffektivt sätt.
• har en god förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är en fördel om du har B-körkort.
Mer om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:www.pitea.se/jobbaisamhallsbyggnad
- För ett attraktivt och hållbart Piteåwww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
