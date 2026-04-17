Mark och exploateringsingenjör
2026-04-17
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-04-17Beskrivning
Många människor vill komma till Kungälv för att bo och verka. Kungälv är en kommun med högt exploateringstryck och vi behöver därför utöka vårt team för att göra det möjligt!
Till Kungälv har människor sökt sig i alla tider. Våra fästningar Bohus och Carlsten vittnar om platsens historiskt attraktiva läge och det har bestått och utvecklats med tiden. Hos oss finns alla sorters uppdrag - riktigt stora, små, enklare, komplexa, i kustzon, på landsbygd, i stadskärnan, förtätning, omvandling och helt nytt. Du kan se fram emot stor variation och spännande utmaningar!
Vi inom Planering, mark och exploatering i Kungälv är idag ett ambitiöst, engagerat och glatt gäng. De som arbetar på enheten är planarkitekter, samhällsplanerare, översiktsplanerare samt mark- och exploateringsingenjörer. Teamkänslan är stor och vi tar alla ansvar för och bidrar till att vi levererar på våra uppdrag och ständigt utvecklas professionellt på olika sätt - och att vi har roligt när vi gör det! Dina arbetsuppgifter
I exploateringsverksverksamheten är du med från detaljplanearbetets start tills projektet är färdigt. Uppdraget omfattar såväl förtätning och utveckling av befintliga bostadsområden som planering och genomförande av helt nya stadsdelar för bostäder, handel, kontor och industriell verksamhet. I rollen som mark- och exploateringsingenjör verkar du genom hela samhällsbyggnadsprocessen - från tidiga skeden med ekonomiska kalkyler och utredningar, via förhandlingar och avtalsskrivning, till markförvaltning samt köp och försäljning av fastigheter. Arbetet innefattar även framtagande av genomförandeavtal samt ledning och samordning av genomförandefrågor under utbyggnadsskedet.
Du är med och driver projekten mot de uppställda målen och tidplanen. Du ansvarar för att upprätta exploateringskalkyler och bevaka ekonomin i projekten. I vissa projekt har du även rollen som projektledare. Kungälvs kommun arbetar med portföljstyrning. I portföljen ingår större exploateringsprojekt som kräver enhetsövergripande kompetens. Rollen innebär många kontakter både internt och externt och en viktig uppgift är att upprätthålla en god relation med allmänheten, politiken, fastighetsägare, verksamhetsutövare, avtalsparter och myndigheter.
Du kommer också att arbeta med kommunens markförvaltning, vilket omfattar markförsörjning, köp och försäljning av fastigheter, förvaltning av tomträtter samt förhandling och upprättande av avtal och överenskommelser för olika nyttjanderätter och servitut. Kommunen har för närvarande flera stora VA-projekt, vilket innebär arbete med markåtkomst och bildande av ledningsrätter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du ska ha minst 5 års erfarenhet av arbete som mark- och exploateringsingenjör eller lantmätare inom kommun, stat eller motsvarande tjänst inom privat sektor.
Utbildning samt goda kunskaper och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden är meriterande: projektledning, exploateringsekonomi, fastighetsvärdering, intrångsvärdering, arrenden, tomträtter och andra nyttjanderätter, detaljplaneprocessen, genomförandefrågor, skogsförvaltning eller avtalsrätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och bra på att samarbeta och stötta andra kollegor. Du behöver kunna arbeta ensam och i team och vilja bidra till att samspelet med interna såväl som externa aktörer, du ska fungera bra och vara framåtsyftande. Du behöver vara initiativrik och kunna driva dina arbetsuppgifter framåt, du söker och delar dina kunskaper. Du inser vikten av representation och besitter stor kommunikativ förmåga. I rollen ingår att hålla föredragningar med krav på att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Du har grundläggande kunskaper inom Officepaketet och kan lätt ta till dig nya digitala handläggningssystem.
B-körkort är ett krav.
Tidigare arbete inom politiskt styrd organisation är meriterande.Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
442 30 KUNGÄLV
