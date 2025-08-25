Mark & VA projektör
Vill du vara med och forma framtidens samhällsbyggnad? Vi söker vi nu kreativa och drivna Mark & VA-Projektörer som vill arbeta med spännande och hållbara projekt.
Inviatech är ett företag där ingenjörer och specialister samverkar för att identifiera möjligheter, utveckla visioner och ta sig an utmaningar - allt för att våra kunder ska kunna förverkliga hållbara lösningar. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg samt Varberg. Hos oss blir du en viktig del av vårt team och bidrar till framdriften av projekt inom mark och VA.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet (cirka 3 till 5 år) som mark & VA-projektör och vill utvecklas vidare
Drivs av nyfikenhet och vill hitta hållbara lösningar som skapar trygghet för våra uppdragsgivare och kunder
Relevant utbildning (t.ex. Mark/Landskap & VA eller motsvarande)
Har gediget branschintresse och är trygg i ditt yrkeskunnande
Erfarenhet av samhällsbyggnadsprojekt, gillar att ta ansvar och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
Vad vi erbjuder:
Ett inspirerande och samarbetsinriktat arbetsklimat
Spännande projekt inom samhällsbyggnad
Möjligheter till personlig och professionell utveckling
Oavsett om du har titeln Mark/VA-ingenjör, landskapsingenjör, byggingenjör, anläggningsingenjör, landskapsarkitekt, samhällsplanerare eller gatuingenjör, så är ditt engagemang och din passion för det du gör det viktigaste för oss.
Inviatech är även en viktig del av Qflow Group som kopplar samman de bästa teknikkonsultbolagen inom bygg- och anläggningsbranschen.
