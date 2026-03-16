Manlig personlig assistent
Vi söker nu en personlig assistent som är positiv och flexibel och har ett professionellt förhållningssätt.
För oss är det mycket viktigt att våra medlemmar får en god kvalitet i sin assistans och där kommer du att vara en viktig pusselbit.
Du är lugn och trygg och vågar vara tydlig.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med människor, yrkeserfarenhet från vård- och omsorg och/eller utbildning inom området är meriterande.
Erfarenhet av att ha arbetat med personer med autism är mycket meriterande!
Allra viktigast är dock att du har ett intresse för att arbeta med människor och i slutändan så är det personlig lämplighet och din personkemi med medlemmen som avgör.
Medlemmen som du kommer att arbeta hos är en kille född 1992 med diagnoserna infantil autism och psykisk utvecklingsstörning.
Han bor i egen lägenhet centralt i Eskilstuna och har assistans alla dygnets timmar.
Medlemmen tycker om att ta promenader, lyssna på musik och titta på sport på TV. Du kommer att vara en del av medlemmens vardag, med allt vad det innebär. Till arbetsuppgifterna hör sysslor som matlagning, städning, stöd vid på- och avklädning men även att delta tillsammans med medlemmen i olika aktiviteter.
Du kommer att vara ett aktivt stöd i att skapa struktur och förutsägbarhet i vardagen. För medlemmens välmående är det viktigt med en trygg och stabil tillvaro då oro kan leda till utåtagerande beteende. I övrigt är det inte en fysiskt krävande assistans.
Medlemmen saknar tal, men förstår det mesta som andra säger. Vissa stödtecken används för att underlätta kommunikation.
Tjänsten är på 89 % och passen är förlagda till dagpass kl 8-19 och nattpass kl 19-08 med ca 3,5 tim jour per natt. Ev kan det komma att ändras till dygnspass.
Vi söker även vikarier som kan hoppa in både på kort varsel men också på planerad frånvaro. Tillträde så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: sanna.ljungman@kooperativetemil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AVD 6". Arbetsgivare Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living
Lagerkvistgatan 2 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Arbetsplats
Kooperativet Emil Kontakt
Assistanskoordinator
Sanna Ljungman Andersson 016-517425 Jobbnummer
9798989