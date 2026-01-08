Manager Transactional Services
2026-01-08
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker nu en affärsorienterad och förändringsdriven Manager Transactional Services.
Iver - We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 500 anställda som arbetar på ett av våra 25 kontor i Norden.
Din roll på Iver? I denna roll leder du den operativa administrativa funktionen inom Accounts Receivable (AR), Accounts Payable (AP) och Service Billing - med ansvar för daglig hantering, kvalitet och systemförvaltning. Som ledare för ett team om cirka 12 medarbetare blir du en central del av vår ekonomifunktion och har ett nära samarbete med Head of Billing, Accounting Control, Contract Management samt andra delar av organisationen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och coacha teamet inom Transactional Services - med ansvar för AR, AP och Service Billing.
Säkerställa en effektiv, korrekt och högkvalitativ hantering av kund- och leverantörsreskontra samt fakturering.
Vara systemansvarig för Accounts Payable och relaterade arbetsflöden.
Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom processer, system och arbetsrutiner.
Säkerställa kvalitet i moms- och skattehantering, god redovisningssed samt efterlevnad av interna policys och rutiner.
Bidra aktivt i förändrings- och transformationsarbetet inom Billing och Finance.
Samarbeta med övriga delar av ekonomifunktionen för att utveckla helheten i Purchase-to-Pay (P2P)- och Order-to-Cash (O2C)-flödena.
Vad är det som gör denna roll unik? Detta är en operativ ledarroll i hjärtat av vår ekonomifunktion, där du får möjlighet att påverka hur vi arbetar med reskontror, fakturering och processutveckling i ett expansivt, teknikdrivet företag. Som Manager Transactional Services blir du en nyckelperson i en organisation som kombinerar struktur, innovation och tillväxt - och du får sätta din prägel på hur framtidens ekonomiadministration på Iver ska fungera.
Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas. Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way". Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? För att lyckas i rollen hos oss så tror vi att du trivs med att ta ett helhetsansvar och att stötta andra i ekonomiska frågor, både i det egna teamet och verksamheten i sin helhet. Vårt ledarskap på Iver är tydligt och kräver styrkor i tre dimensioner, People, Business och Technology. Som ledare är du kommunikativ och trivs i en föränderlig miljö, har förmågan att coacha, leda och inspirera dina medarbetare och team och vi tror också att du är samarbetsvillig och prestigelös tar ägarskap och hittar proaktiva lösningar.
Vidare tror vi att du har:
Flera års erfarenhet från ekonomiadministration eller redovisning i större bolag eller Shared Service Center.
God erfarenhet av operativt ledarskap med personalansvar för team inom kundreskontra, leverantörsreskontra eller fakturering.
Kompetens inom legal redovisning och koncernredovisning.
God förståelse för Order-to-Cash (O2C) och Purchase-to-Pay (P2P)-processer, gärna med erfarenheter att utveckla dessa i förhållande till området.
Mycket god systemvana och erfarenhet av ERP-system, gärna Microsoft Dynamics/Business Central/Navision.
Erfarenhet av AP Automation mjukvara, gärna ExFlow och dess attestregler och systemförvaltning inom AP samt erfarenhet av digitalisering och automation inom ekonomiprocesser (t.ex. scanning, e-faktura, RPA).
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska - både tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från service-, IT- eller techbransch med återkommande intäkter, där fakturering av tid, abonnemang eller tjänster ingår.
Tidigare arbete med intern kontroll, kvalitetssäkring och processförbättring.
Kunskap inom moms och koncerninterna flöden.
Placeringsort: Iver finns på 25 platser i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från vårt kontor i Alingsås. Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-01-31.
