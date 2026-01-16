Manager Security Vetting Operations
2026-01-16
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vi söker nu en vikarierande teamchef för ett team bestående av säkerhetsprövningsspecialister.
Vikariatet pågår mellan 2026-04-01 - 2027-04-30
Security Vetting Operations ingår i enheten Security Vetting Unit som är placerad inom stabsfunktionen People & Talent Development och är Vattenfalls centrala enhet för personalsäkerhet. Enheten är operativt ansvariga för genomförande av bakgrundskontroller, registerkontroller och säkerhetsprövningsintervjuer inför anställningar och andra befattningar som är placerade i säkerhetsklass eller på annat sätt deltar i Vattenfalls säkerhetskänsliga verksamhet. Enheten ansvarar även för handläggning av drogtest och medicinska kontroller i samband med anställning samt betygsverifiering.
Om rollen
I rollen som vikarierande teamchef leder, utvecklar och kvalitetssäkrar du teamets arbete med bakgrundskontroller, verifieringar, intervjuer och medicinska kontroller.
Rollen innebär att säkerställa att processerna följer gällande lagstiftning och krav från våra verksamhetsutövare samt hög kvalitet inom givna tidsramar.
Tjänsten innebär att upprätthålla ett nära samarbete med Vattenfalls rekryteringsorganisation, rekryterande chefer och inte minst Vattenfalls säkerhetsskyddsorganisation.
I arbetet har du även en god förståelse för arbetet att attrahera och rekrytera ny kompetens. Du säkerställer att arbetet i din enhet leder till en god kandidatupplevelse genom att i alla avseenden stödja likabehandling av kandidater på ett professionellt och transparent sätt.
I rollen ingår formellt arbetsmiljö- och personalansvar. Du säkerställer tillgången på specialistkunskap och erfarenhet för att interna processer ska hålla förväntad kvalitet och servicenivå. Som teamchef utvecklar och leder du teamet i rätt riktning, med stort fokus på personalsäkerhet.
Vidare ansvarar du för att upprätthålla vettingprocessen i förhållande till aktuella hotnivåer i samhället, så att högsta relevanta nivå på säkerhetsintervjuer och bakgrundskontroller upprätthålls. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet, inklusive planering, prioritering och uppföljning.
Ansvara för att säkerställa kapacitet och leverans i linje med prognoser.
Säkerställa att vettingprocessen utförs korrekt och i enlighet med lagar (t.ex. Säkerhetsskyddslagen) samt interna policys.
Utveckla och förbättra processer, arbetsmetoder och verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet.
Vara kontaktpunkt för interna och externa intressenter.
Rapportera resultat, risker och avvikelser till Head of Security Vetting Unit.
Stötta teamet i kompetensutveckling och bidra till en god arbetsmiljö.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet i en ledande roll, gärna inom Vetting, Säkerhet eller HR.
Tidigare erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd samt kunskap om lagstiftning och riktlinjer inom området t.ex. säkerhetsskyddslagen, GDPR och CER/NIS.
Starka kommunikativa färdigheter och förmåga att bygga förtroende.
Analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med processförbättring
Du arbetar med en tydlig struktur och har en hög säkerhetsmedvetenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ytterligare information
Placeringsort: arbetsgruppen finns utspridd i Solna, Luleå och Göteborg/Ringhals samt Forsmark. Vi ser att du med fördel är placerad på huvudkontoret i Stockholm (Solna). Annan placering än Solna kräver 3-4 dagars närvaro per vecka vid huvudkontoret.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Nina Eklind-Wande, 070 190 28 99. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Peter Blixter 072 237 32 02 .
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO) och Anders Bohlin (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2026. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, vänta därför inte till sista dagen med din ansökan.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
