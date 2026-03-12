Manager Enterprise Sales
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden. Letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna människor emellan? Välkommen till oss på Telenor.
Nu letar vi efter dig som vill bli Manager Enterprise Sales i vår försäljningsorganisation inom B2B.
Så kommer du göra skillnad med oss
Som Manager Enterprise Sales hos Telenor får du en nyckelroll där du driver tillväxt, utvecklar långsiktiga kundrelationer och leder ett team som arbetar med våra största och mest komplexa företagskunder.
I rollen har du ett övergripande ansvar för försäljning, affärsutveckling och kundrelationer inom Enterprise-segmentet. Tillsammans med ditt team driver du strategiska dialoger med kundernas ledningsgrupper, utvecklar affärsmöjligheter och leder komplexa affärer och förhandlingar. Våra kunder har höga krav på innovativa och affärskritiska kommunikationslösningar, och du säkerställer att vi möter dessa behov med lösningar som skapar verkligt värde för deras verksamhet.
Du leder ett engagerat team inom B2B Sales och samarbetar nära med kollegor i hela vår B2B-organisation för att maximera tillväxt, kundnöjdhet och lönsamhet.
Som ledare är du coachande och närvarande, med förmåga att skapa tydlig riktning och engagemang i teamet. Du är trygg i att navigera i komplexa affärsmiljöer och har erfarenhet av att arbeta nära ledningsgrupper. Genom att kombinera strategiskt perspektiv med operativt driv utvecklar du både affären och människorna omkring dig.
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har gedigen erfarenhet av att driva komplex, tjänstebaserad försäljning där fokus ligger på att skapa verkligt kundvärde. Du motiveras av att förstå kundens utmaningar på djupet och utveckla lösningar som gör skillnad - snarare än att bara sälja produkter och tjänster. Du har också en stark vilja att lära och utvecklas för att vi som team ska kunna möta kundernas snabbt föränderliga behov, både idag och i framtiden. Vi ser gärna att du är resultatorienterad, leveranssäker och trivs med att arbeta mot höga mål.
För att trivas i rollen ser vi att du har minst 10 års erfarenhet av att leda team i större organisationer, med ett tydligt fokus på ambitiösa försäljningsmål och avancerad tjänsteförsäljning. Det är meriterande om du har erfarenhet från IT/Telekomsektorn. Du har en god affärsförståelse och brinner för att identifiera nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga relationer.
En central del av rollen handlar om att utveckla kundernas lösningar, skapa strategiska partnerskap och bygga starka, förtroendefulla relationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av komplexa förhandlingar och trivs i en miljö där man kontinuerligt utvecklas och aktivt söker nya vägar framåt. Du gillar att jobba i team som tillsammans med övriga organisationen och andra viktiga partners bidrar till att driva affären, teamet och Telenor framåt.
Du hanterar svenska och engelska väl i tal och skrift. Universitetsexamen är meriterande. Rollen är placerad i Stockholm men resor förekommer du har ett nationellt kundansvar.
Vårt löfte till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum. Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Ledarskap baserat på tillit och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Sök till oss idag Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare Sofia.hyvarinen@telenor.se
. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl. Sista ansökningsdag är den 26:e mars 2026.
