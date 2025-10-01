Managementkonsult - Operational Excellence
2025-10-01
Brinner du för att utveckla verksamheter och skapa verklig effekt genom förbättringsarbete?
Vi på CANEA söker nu två erfarna managementkonsulter inom operational excellence som vill hjälpa våra kunder att bli mer effektiva, innovativa och konkurrenskraftiga. Som managementkonsult hos oss får du en central roll i att utveckla kundernas verksamheter genom konkreta förbättringsinitiativ, lean-metoder, processutveckling och förändringsledning.
Rollen består av att arbeta med följande delar:
- Managementkonsulting: Brett konsultarbete inom verksamhetsutveckling, förbättringsarbete, effektiviseringsarbete, projekt- och förändringsledning.
- Utbildning: Kursledare på våra utbildningar.
- Försäljning: Kontinuerligt bidra till att få in uppdrag, främst genom merförsäljning i egna uppdrag men också genom nyförsäljning och som stöd i offertprocesser, på events och kampanjer.
- Utveckling: Medverka vid utveckling av CANEAs tjänster inom området.
Våra kunder består av en mix av stora och medelstora företag inom både privat och offentlig sektor där du även kan få arbeta som kundens projektledare i olika förändringsarbeten.
Vi erbjuder dig:
- Intressanta och utvecklande konsultuppdrag
- Hög takt av kompetensutveckling
- Kunniga och hjälpsamma kollegor
- Varierande och flexibelt arbete
- Uppdrag där du gör skillnad och skapar nytta
Att arbeta på CANEA innebär att du kommer till ett stabilt tillväxtföretag med kompetenta och trevliga kollegor, samt en unik tjänste- och produktportfölj. Vårt arbetsklimat präglas av ödmjukhet inför varandras förmågor, prestigelös inställning, hjälpsam attityd, platt organisation, högt i tak samt en stark drivkraft att uppnå resultat. Kort sagt vi har kul på jobbet och möter dagen med ett leende!
Kunniga och erfarna konsulter? Ja, det är en självklarhet. Vad som ytterligare utmärker våra konsulter är deras höga nivå av driv, energi, passion och engagemang som får med sig kundens organisation i förändringsarbetet. Vill du bli en av oss?
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och kommunikativ, med ett genuint intresse för effektiviseringsarbete. Vi tror att du som är rätt för den här rollen gillar att arbeta tillsammans med andra, är driven, trygg i dig själv och har en stark analytisk förmåga. Du ser dig själv sälja in, leda och utföra uppdrag hos våra kunder och vara kursledare för våra utbildningar
Krav för rollen:
- Akademisk examen inom relevant område, exempelvis civilingenjör, civilekonom eller motsvarande
- Minst 5 års praktisk erfarenhet av att ha drivit verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på affärsnytta/resultat och effekt.
- Bred erfarenhet inom förbättrings- och effektiviseringsarbete, minst 5 år.
- Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande är även:
- Erfarenhet från komplex försäljning.
- Certifieringar som PMP, Prince2 IPMA eller Prosci är meriterande
- Drivit transformationer i medelstora till stora organisationer.
- Black Belt / Master Black Belt
- Erfarenheter av agila arbetssätt
- Erfarenheter av Lean och förbättringsarbete.
Start: Hösten 2025/ våren 2026. Tillträde enligt överenskommelse.
Plats för rollen i Malmö: CANEAs kontor i Malmö, Arenagatan 21Plats för rollen i Göteborg: CANEAs kontor i Göteborg, Packhusgatan 6.Tjänsten utgår från kontoret men arbete hos kund i området runt Malmö/Göteborg samt övriga Sverige förekommer.
Urval sker löpande - tveka inte på att skicka in din ansökan idag!
CANEA levererar varaktiga resultat genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.
Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på en organisation. Vår filosofi är att ge företag och verksamheter de strategier, system, arbetssätt och den kompetens som skapar förutsättningar för framgång och säkerställer bästa resultat.
Vi jobbar tillsammans för fortsatt utveckling - av våra kunder, företaget och dig som medarbetare. För om du är väl rustad och trivs i din roll, skapar du också de bästa förutsättningarna för oss och våra kunder. Med utveckling i fokus arbetar vi för att möjliggöra en kreativ miljö för innovation oavsett om det gäller arbetssätt, våra produkter eller tjänster. Vi är prestigelösa och du uppmuntras att komma med idéer och driva dem fram till att de blir förverkligade. Ersättning
