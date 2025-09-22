Man i Linköping söker personlig assistent
2025-09-22
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en man i 60-årsåldern som är bosatt i Linköping. Du erbjuds att jobba extra vid behov.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl 08.30-16.30
Kl. 19.30-21.50
Arbetspassen är förlagda till både vardagar och helger. Tiderna kan komma att variera på grund av flexibiliteten i tjänsten. Företaget
Vår kund har en diagnos som innebär många olika funktionsnedsättningar. Kundens assistenter hjälper honom i att vara så självständig som möjligt - du kommer att fungera som hans förlängda armar och ben. Han behöver ibland dina öron som hjälp på grund av sin hörselnedsättning.
För honom är ett socialt liv även utanför hemmet viktigt. Han reser gärna både kort och långt, gillar att fika och äta på ute på stan samt bio- och konsertbesök. Han tycker om att vistas ute i naturen, vara ute på långa promenader, pyssla med växter och blommor, fotografera, släktforska samt lyssna på musik.Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor.
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider.
Lyft kan förekomma vid förflyttningar (rullator och rullstol finns tillhands).
Hjälpa till vid utförande av träningsprogram.
Om dig
Kunden är väldigt öppen och tydlig med vilka delar han anser viktiga och vill därför dela med sig av områden som han uppskattar hos personer när de arbetar med honom. Detta för att du som sökande ska kunna vara så beredd som möjligt.
Vi söker dig som är lugn som person, kan visa vänlighet och respekt samt tycker om att vara social när tillfälle ges. Vidare så kan du se när kunden behöver hjälp, och även se när du ska backa. Vi söker dig som ser detta som ett långvarigt arbete.
KRAV
Kunden är allergisk mot starka dofter (ex. rökning, parfymer), och har viss känslighet mot pälsdjur. Du som söker bör därmed ej inneha någon form av dessa delar.
Kunden har en hörselskada och för att minska missförstånd är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
För att komma till eventuell anställning behöver du ha ett BankID. Därtill önskar vi att du helst beställer ett belastningsregister till din digitala brevlåda om du har möjlighet då detta effektiviserar processen, detta beställer du via följande länk: Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Omfattning: Vikarie vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, god man eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
9519918