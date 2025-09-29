Måltidsutvecklare
Måltidsutvecklare - Sollentuna kommun
Är du en engagerad och driven person med erfarenhet av måltidsutveckling? Vill du vara med och jobba mitt i möjligheterna och bygga upp en helt ny kommunal måltidsorganisation från grunden? Nu söker vi en måltidsutvecklare som vill spela en nyckelroll i utvecklingen av skol- och förskolemåltider i Sollentuna!Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Sollentuna kommun tar över måltidsverksamheten för skola och förskola från extern entreprenad den 1 juli 2026.
Som måltidsutvecklare kommer du att ha en central och drivande roll i uppbyggnaden av den nya organisationen. Eftersom verksamheten fortfarande är under uppbyggnad kommer dina arbetsuppgifter att variera och utvecklas över tid. Vi söker därför dig som är flexibel, lösningsfokuserad och trivs i en föränderlig miljö.
Du kommer att ha huvudansvar för måltidsutveckling och kvalitetsarbete inom skol- och förskolemåltider. Du ansvarar även för kommunens kostdatasystem och samordning av specialkost. I tjänsten ingår att vara en aktiv del av ledningsgruppen. Rollen kommer att definieras i takt med att organisationen växer fram. Du arbetar både strategiskt och operativt i nära samverkan med kollegor, verksamheter och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist eller har en annan motsvarande högskoleutbildning inom kost, nutrition eller måltidsvetenskap. Du har erfarenhet av måltidsutveckling inom offentlig sektor, gärna inom skola och förskola. Du har goda kunskaper om livsmedel, livsmedelsberedskap, hållbarhetsfrågor och specialkost, samt är van att arbeta med kostdatasystem, digital dokumentation och kommunikation. Du har också erfarenhet av att leda projekt eller uppdrag inom skolmåltider - från planering till genomförande och uppföljning.
Det är meriterande om du har arbetat i eller nära en kommunal kostorganisation. Det är också positivt om du har erfarenhet av att utbilda, föreläsa eller kommunicera kring mat, hälsa och måltider. Kunskap om kostdatasystem såsom Mashie, Matilda eller Mateo är särskilt önskvärt.
Som person har du mycket god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt. Du är tydlig i din framtoning, men samtidigt prestigelös. Du har förmåga att se helheten i uppdraget och i organisationens utveckling, och arbetar strukturerat och målinriktat. Du trivs i rollen som samordnare och kunskapsspridare och känner dig trygg i att samarbeta med olika funktioner - både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Innan anställning genomförs bakgrundskontroll.Så ansöker du
Vill du vara med och forma framtidens hållbara, näringsrika och uppskattade måltider för barn och unga i Sollentuna? Då ser vi fram emot din ansökan! Vid frågor, kontakta måltidschef Pärnilla Lindahl, parnilla.lindahl@sollentuna.se
.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
