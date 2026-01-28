Måltidsbiträde till förskolan Slottet
2026-01-28
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som brinner för mat och som vill ge god service. Vi söker nu ett måltidsbiträde till Slottets förskola. På förskolan går cirka 50 barn, och du kommer vara ansvarig i köket. Köket är ett serveringskök vilket innebär att du bereder frukost och mellanmål samt att du serverar mat som kommer från ett av våra tillagningskök, Gustavslundsskolan. Det förekommer administrativa arbetsuppgifter, du utför även egenkontroll samt vissa disk- och städuppgifter.
I tjänsten ingår även vissa arbetsuppgifter kopplade till utbildningsförvaltningen som att vara behjälplig i barngrupp med mera.
Tjänsten omfattar 75% och är förlagd till dagtid måndag-fredag.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med erfarenhet av arbete inom storkök och/eller dig med utbildning inom kök.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och driva utveckling samt samarbete på högsta nivå. Vi vill att du har ett stort intresse för att ge god service och har ett trevligt bemötande mot våra kunder. Du ska ha kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt ha datorvana då du arbetar själv i köket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god företrädare för Växjö kommun.
Urval till intervju sker löpande.
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 4/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Måltidsorganisationen Kontakt
Enhetschef
Roger Larsson 0470-41308 Jobbnummer
9710395