Måltidsbiträde till Angeredsgymnasiet
Göteborgs kommun / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Tjänsten är på heltid med start i oktober. Som måltidsbiträde arbetar du bland annat med iordningställande inför och efter måltidservering, mottagande av leveranser, samt disk, tvätt och städ. Beaktande av ekonomi, miljö och ekologisk hållbarhet ingår, samt arbete med och dokumentation av Egenkontroll/HACCP.
Du kommer att samarbeta med elever och personal på skolan samt våra kunder, vilket bland annat innebär att kunna informera om måltider, ingredienser, allergener och dylikt. I tjänsten ingår mycket kontakt med våra gäster och uppdragsgivare - vi ser därför att det är viktigt att leverera en utmärkt service både till dessa och inom arbetsgruppen. Många tunga lyft ingår och arbetet kan vara stundtals stressigt. Arbetsuppgifter kan ändras och tillkomma.
Vi samarbetar med Schillerska gymnasiet och Hvitfeldska gymnasiet vilket innebär att tjänstgöring kan komma att ske även vid de skolorna och andra enheter kan tillkomma framöver.Kvalifikationer
Vi söker dig som har storkök- och restaurangutbildning. Dokumenterad erfarenhet av måltid och mycket god kunskap om specialkost, samt att du är kunnig i och intresserad av HACCP. Du är flexibel, positiv och har god samarbetsförmåga med gäster och arbetskamrater och har en helhetssyn kring måltiden. Det är önskvärt att du är flexibel och lyhörd, samt kan lämna trygg information till våra gäster.
Ordning och reda är en förutsättning för arbetet i skolrestaurangen. Du är ekonomisk och miljömedveten, ska kunna arbeta både i grupp och självständigt. Arbetstempot kommer stundvis vara högt, varför det är extra viktigt att du är strukturerad, flexibel och problemlösande. Ett serviceinriktat förhållningssätt ser vi som en självklarhet.
Arbetet kräver god fysik och att du har goda kunskaper i svenska i både tal och i skrift.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen
Servicechef
