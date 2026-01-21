Målare till träindustri
2026-01-21
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
Visa alla jobb hos P O Hiller Trävaror AB i Heby
PO Hiller Trävaror grundades i sin första form för hela 500 år sedan. Vi har tagit med oss det bästa av 500 års erfarenhet av företagande, kundvård samt tillverkning och kompletterat det med en aldrig sinande vilja att fortsätta utvecklas och förbättras tillsammans med våra kunder.
Det är kombinationen av tradition, kunnande, vilja och förmågan att anpassa sig efter dagens krav som är vår styrka och framgång.
Vem är du
Som person är du en lagspelare som trivs i ett tight gäng med högt i tak. Du är positiv och ser möjligheter och motiveras av att tillsammans med övriga på företaget utveckla dig själv och verksamheten framåt.
Du har en god förmåga att kunna planera och strukturera ditt arbete och inga problem med enklare matematik. Har du någon form av trä- och målerikunskap samt trivs och motiveras av att ta ett stort ansvar för din uppgift och att skapa flyt i verksamheten är du troligtvis den vi söker. Viktigt för att du ska trivas är att du klarar ett ibland stressigt och lite fysiskt arbete och vill utvecklas långsiktigt inom företaget.
Utbildning kommer ske på plats för dig med rätt förutsättningar och inställning.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
I vår måleriproduktion målar/ytbehandlar vi ytter- och inner panel med täckande färg, lasyr samt slamfärg. Arbetsuppgifterna innebär att utifrån hyvlade trävaror i gran eller fura måla rätt profil, i rätt färg/kulör och i rätt tid till våra kunder. Du ska hålla målarbox och kringutrustning ren och driftsäker. I arbetsuppgifterna ingår även färgbyten, brytning av färg och ändring av inställning av kringutrustning för effektiv produktion.
Du kommer jobba i ett team som självständigt arbetar med planering och utförande av uppgiften med god kvalitet och effektivitet som ledord. Vi utbildar internt, så stor vikt läggs vid personlig lämplighet och inställning. Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom företaget förekommer.
Tjänsten kan tillsättas innan annonsens utgång. Löpande intervjuer tillämpas.
Tillsvidareanställning
Lön enligt gällande kollektivavtal
Känner du dig träffad och vill ha mer information om tjänsten kontakta:
Jörgen Ingo, Platschef 0224-92161 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jorgen@pohiller.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare P O Hiller Trävaror AB
Mossboda 310 (visa karta
744 93 RUNHÄLLEN Arbetsplats
