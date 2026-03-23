Målare sökes till Exass Måleri i Nyköping
Thread AB / Målarjobb / Nyköping Visa alla målarjobb i Nyköping
2026-03-23
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Nyköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Nynäshamn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett seriöst, trevligt och yrkesstolt måleriföretag? Exass Måleri söker nu målare för arbete i Nyköping med omnejd. Vi är ett litet, tryggt företag med bra stämning, raka besked och goda arbetsvillkor.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Invändig och utvändig målning vid nyproduktion och ROT-projekt
Arbeta självständigt och i team
Utföra arbete enligt fackmannamässiga standarder Kvalifikationer
Erfarenhet av måleri eller annat hantverksyrke
B-körkort är ett krav
Svenska i tal och skrift
Gesällbrev är meriterande, men inget krav Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, självständig och ansvarstagande
Du trivs med att arbeta både ensam och med kollegor
Du är social och lätt att ha att göra med
Om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07:00-16:00, vardagar
Lön: Enligt överenskommelse (marknadsmässig)
Kollektivavtal: Ja (Målarna via Byggnads)
Vi erbjuder:
Tjänstebil vid servicejobb
Verktyg och arbetskläder
Flexibilitet och frihet under ansvar
Ett trevligt arbetsklimat där alla får synas och utvecklas
Plats: Nyköping med omnejd (resor i Mellansverige kan förekomma)
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6059430-1907164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9813005