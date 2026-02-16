Målare Sökes
Lavve Måleri AB / Målarjobb / Laholm Visa alla målarjobb i Laholm
2026-02-16
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lavve Måleri AB i Laholm
Lavvemåler AB söker målare och lärling . Tjänsten är på heltid och börjar omgående. Arbetet kommer att finnas beläget i olika städer och du kommer få arbeta både i grupp och självständigt.
Är du intresserad? Tveka inte att kontakta oss.
Kontakt person
Lavdim
0720477866Lavvemaleri@outlook.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: Lavvemaleri@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lavve Måleri AB
(org.nr 559269-8988)
Lp Hanssons Väg 27 (visa karta
)
312 31 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9746130