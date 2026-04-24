Målare
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen / Målarjobb / Varberg Visa alla målarjobb i Varberg
2026-04-24
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Serviceförvaltningen i Varberg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-24

Arbetsuppgifter
Som målare arbetar du med löpande underhåll och mindre renoveringar i kommunens lokaler. Uppdraget handlar om att säkerställa att lokaler håller en god standard, med fokus på kvalitet, funktion och hållbarhet. Du planerar och genomför dina arbetsuppgifter självständigt, samtidigt som du samarbetar med andra yrkesgrupper och har dialog med verksamheten kring behov och beställningar.
Du arbetar nära den dagliga driften och bidrar till kortare ledtider, bättre planering och minskat behov av externa tjänster.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra måleriarbeten vid underhåll och mindre renoveringar
• Förarbete som spackling, slipning och ytbehandling
• Åtgärda skador i väggar, dörrar och andra byggnadsdelar
• Planera, prioritera och genomföra arbetsordrar
• Dokumentera utfört arbete i system och hantera felanmälningar
• Beställa och hantera material samt samverka med kollegor och beställareKvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med underhåll och utveckling av lokaler och som trivs med att ta ansvar för att planera och genomföra arbetsuppgifter från start till färdigt resultat. Du behöver kunna arbeta självständigt i dina uppdrag och samtidigt bidra i samarbetet med kollegor och verksamhet. Rollen innebär löpande kontakt med beställare, vilket ställer krav på ett professionellt bemötande och förmåga att omsätta behov till praktiska åtgärder.Kvalifikationer
• Yrkesutbildning inom måleri eller motsvarande erfarenhet
• Minst 3 års erfarenhet av måleriarbete
• Förmåga att planera och genomföra arbete självständigt
• B-körkort
• Datorvana för att hantera arbetsorder och dokumentation
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i fastigheter eller offentlig verksamhet
• Kunskap inom enklare snickeriarbeten
• Erfarenhet av färgsättning och materialval
• Erfarenhet av digitala arbetsordersystem
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
Östra Långgatan 24 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Alexander Åhman alexander.ahman@varberg.se 0701482892 Jobbnummer
9873550