Maketing Manager
True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB / Chefsjobb / Mora Visa alla chefsjobb i Mora
2025-11-06
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB i Mora
, Orsa
, Älvdalen
, Leksand
, Gagnef
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Marketing Manager för ett varumärke med snart 100 år av innovation i ryggen och samtidigt driva en moderniseringsresa inom marknad och kommunikation? Hos Wibe får du kombinera strategi med operativt arbete och vara med och stärka vår synlighet på den svenska marknaden.
Om Wibe Group:
Wibe Group grundades 1929 och har sedan dess haft en nästan 100-årig historia av innovation och utveckling. Vår resa började med den hexagonformade stegen, och vi fortsätter att skapa smarta lösningar tillsammans med våra kunder. Nu är vi inne i en spännande fas där vi med förnyad kraft och vilja tar oss an framtiden. Genom lyhördhet, entreprenörskap och samarbete strävar vi efter att fortsätta vara ledande i vår bransch. Hållbarhet, innovation och människors utveckling står i fokus när vi arbetar för cirkulära produktlivscykler och minskat klimatavtryck. Vi vill vara ett företag som skapar stolthet - både för våra kunder och framtida generationer.
Wibe Group är ett snabbt växande internationellt företag med fabriker i Sverige, Nederländerna Malaysia och Indien samt säljkontor i Norge, Danmark och Storbritannien.
Vi är idag runt 430 anställda.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som Marketing Manager ansvarar du för att driva och utveckla vår marknadsföring på den svenska marknaden. Du stärker varumärket, ökar synligheten och säkerställer att vi når rätt målgrupper med rätt budskap.
Du trivs med både strategi och genomförande. Du tar fram marknads- och årsplan, samtidigt som du är operativ i vardagen. Du planerar och genomför kampanjer, producerar innehåll, optimerar digitala kanaler och stöttar produktlanseringar och event. Ibland deltar du på mässor och kundaktiviteter, men ditt huvudfokus ligger på det löpande marknadsarbetet och att omsätta vår globala strategi till resultat i Sverige.
Du arbetar brett med digital marknadsföring, sociala medier, innehåll, kampanjer och lead-generering. Du skapar material, säkerställer korrekt produktinformation till kunder och grossister och följer upp effekter. Rollen innebär även marknadsanalys och att bidra med insikter som stödjer affären.
Du samarbetar nära vårt säljteam och vår produktorganisation i Sverige samt marknadskollegor i Norge, Danmark och Holland. Du rapporterar till vår Försäljningschef för Sverige.
Placering är i Mora med möjlighet till hybridarbete. Resor utanför Sverige förekommer några gånger årligen.
Vem är du:
Du är nyfiken, initiativtagande och trivs i en roll där du får jobba både strategiskt och operativt nära affären. Du gillar att skapa struktur, ta ansvar och följa arbetet hela vägen från idé till genomförande. Du är prestigelös och kliver in där det behövs, oavsett om det gäller att planera en produktlansering eller förbereda material inför en mässa.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Du skapar förtroende, bygger relationer och trivs i nära samspel med både interna och externa intressenter. Du gillar att vara i dialog, fånga upp behov och bidra med idéer. Du vågar testa nytt, är lösningsorienterad och trivs i ett sammanhang där man jobbar tillsammans och tar saker framåt. Bakgrund
Du har flerårig arbetslivserfarenhet av marknadsföring inom B2B och erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med marknadsaktiviteter. Din bakgrund inkluderar arbete med digitala kanaler, innehållsproduktion, kampanjer och uppföljning av aktiviteter med stöd av data och CRM-system.
Du har relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation, företagsekonomi eller motsvarande. Erfarenhet från teknisk eller industriell miljö är meriterande, liksom insyn i grossist- eller distributionsled, installatörsled eller projektförsäljning. Erfarenhet av event- och mässkoordinering samt produktion av presentations- och kampanjmaterial är önskvärt.
Erfarenhet av CRM-system och digitala verktyg värdesätts, liksom vana av att koordinera projekt och samverka med flera interna och externa kontaktytor.
Då engelska är vårt koncernspråk krävs att du har mycket goda kunskaper att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vi erbjuder:
Wibelieve in you - Vår kultur och våra värderingar
På Wibe Group tror vi att människor är nyckeln till vår framgång och att fantastiska saker händer när människor känner sig betrodda, stärkta och inspirerade. Din utveckling, dina idéer och din passion formar framtiden tillsammans med oss. Våra värderingar hjälper oss i vårt dagliga arbete: Truly value people, Be consistent, foster growth och Create Unity.
Läs mer om vår kultur här Kan det vara en länk?
Hos Wibe får du arbeta i ett företag med starkt arv och tydlig framtidsambition. Du kliver in i en organisation där idéer tas tillvara och där du får möjlighet att forma hur marknadsföringen utvecklas i Sverige.
Du får:
en varierad och operativ marknadsroll med stort inflytande,
frihet att driva initiativ och utveckla arbetssätt,
kollegor med lång erfarenhet och teknisk kompetens att luta dig mot,
flexibilitet i vardagen, med möjlighet till hybridarbete (Mora som bas),
en sund balans mellan arbete och privatliv.
Om det blir aktuellt med en flytt till Dalarna har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice genom Rekryteringslots Dalarna, läs mer på deras hemsida https://rekryteringslots.se/. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Sök tjänsten via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 30:e november 2025.
För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulter:
Helena Lundqvist, 070-744 00 18, helena@truehr.se
eller
Linn Skoglund, 070-883 49 55, linn@truehr.se
eller.
Om True Consulting & Recruitment:
True är det lilla företaget med det stora hjärtat och engagemanget. Vi har gedigen och flerårig erfarenhet inom kompetensförsörjning och HR. Med vår erfarenhet i branschen har vi byggt upp starka värderingar kring hur vi anser att människor ska behandlas för att må bra och blomstra på jobbet. Det är vår kompass i allt vi tar oss an.
Det är inte mängden företag som är viktigt för oss, utan att vi jobbar med samarbetspartners som har en juste personalpolitik och precis som vi vill bygga långsiktiga och djupa kvalitativa relationer. Vi brinner för det genuina, för människor och för kvalitet där ingen part skall blir en i mängden. Hos oss är alla vinnare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB
(org.nr 559212-5610), https://wibe-group.com/se/
Wibevägen 1 (visa karta
)
792 36 MORA Arbetsplats
Wibe Group Kontakt
Rekryteringskonsult
Helena Lundqvist helena@truehr.se 0707440018 Jobbnummer
9592106