Maintenance Technician
2025-08-29
Wellspect Healthcare är en ledande global leverantör av innovativ medicinsk utrustning som hjälper människor med blås- eller tarmdysfunktion. Wellspect har fler än 1000 anställda runt om i världen som dagligen bidrar till att göra skillnad för alla de människor som behöver företagets produkter och tjänster.
Wellspect är en världsledande tillverkare av intermittenta urinkatetrar, där LoFric® är det mest kända varumärket. Företaget har också utvecklat NavinaTM, en lösning som hjälper mot kronisk eller allvarlig förstoppning och avföringsläckage. NavinaTM är förmodligen marknadens mest avancerade irrigationssystem, en smart digital lösning som kombinerar hög användarvänlighet med klinisk effektivitet.
Wellspect strävar efter att bli klimatneutralt med minsta möjliga påverkan på miljön. Företaget har sitt huvudkontor i Mölndal, är verksamt i över 30 länder och är en del av Dentsply Sirona - världens största tillverkare av professionella dentala lösningar. Dentsply Sirona är listat på NASDAQ i USA under symbolen XRAY.
Besök www.wellspect.com
eller www.dentsplysirona.com
för mer information.
Maintenance Technician
Vill du vara med och driftsäkra våra högautomatiserade maskinanläggningar i Mölndal?
Om rollen
I rollen som Maintenance Technician kommer du att arbeta med underhåll inom vår produktionsanläggning som innefattar monterings-, bearbetnings- och förpackningsmaskiner samt en renings- och processanläggning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Förbättringsarbete på våra högautomatiserade maskinanläggningar
• Driftsättning, förbättring och testning av nya maskiner och processer tillsammans med andra avdelningar
• Driftsäkring av vår produktionsanläggning
Vem är du
Vi ser att du är drivande som person och du tycker om att medverka i förbättringsarbete i en högautomatiserad produktionsmiljö. Du har en stor lust att lära dig nya saker och utvecklas i din roll.
Vi ser att du har:
• En gedigen dokumenterad teknisk kompetens inom drift och underhåll
• Ett utmärkande kvalitetstänk och ett högt säkerhetstänk
• En kostnadsmedvetenhet med fokus på effektivt och långsiktigt underhåll
• En hög kommunikativ förmåga eftersom rollen innebär att du ska kunna kommunicera förtroendefullt, pedagogiskt och tydligt med personer på flera olika nivåer som har olika teknisk kunskap
• Grundläggande PLC-kunskaper
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
För mer information, ring gärna rekryterande chef, Mohammed Chkair på telefonnummer +46-761 184 712
