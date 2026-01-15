Maintenance Supervisor
2026-01-15
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Vi välkomnar människor med olika bakgrund och i olika livsfaser. Metsä har plats och möjligheter för många olika talanger oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller andra egenskaper - Metsä är för alla. Läs mer: metsagroup.com/metsaforall.
Maintenance Supervisor till Metsä Tissue i Mariestad
Vill du leda ett engagerat team och vara en nyckelperson i att säkerställa hög driftsäkerhet inom Framtidsfabriken i Mariestad? Vi söker nu en Maintenance Supervisor som vill kombinera tekniskt kunnande med operativt ledarskap i en dynamisk och högteknologisk produktionsmiljö. Här får du möjlighet att påverka både människor och processer - varje dag.
Som Maintenance Supervisor är du den närmaste chefen för ett team av skickliga elektriker, automationstekniker och mekaniker. Du ansvarar för att leda, fördela och följa upp det dagliga underhållsarbetet och säkerställa att arbetet utförs säkert, effektivt och med hög kvalitet. Rollen är både operativ och strategisk: du är närvarande i verksamheten, samtidigt som du driver förbättringsarbete och bidrar till långsiktig utveckling av underhållsprocesserna.
Du arbetar tätt tillsammans med produktion, planerare, ingenjörer och externa leverantörer för att skapa stabil drift, minimera störningar och säkerställa att anläggningen presterar på topp. I rollen ingår även att utveckla teamets kompetens, stärka arbetsmetoder och bidra till en kultur där säkerhet, samarbete och lärande är självklara hörnstenar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och du rapporterar till Maintenance Manager, Mariestad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsrutiner och standarder
Leda, fördela och följa upp det dagliga underhållsarbetet
Stötta och utveckla teamet genom coachning, feedback och kompetensutveckling
Prioritera och koordinera arbetsordrar i samarbete med planerare och produktion
Följa upp utfört arbete och driva förbättringsinitiativ för ökad driftsäkerhet
Delta i rotorsaksanalyser och initiera förbättringsåtgärder
Bidra till utveckling av förebyggande underhåll och arbetsmetoder
Stötta i planering och genomförande av större underhållsstopp
Säkerställa korrekt dokumentation i underhållssystemet
Arbeta aktivt med kompetensutveckling och bemanningsoptimering inom teamet
Vem är du?
Du är en trygg och engagerad ledare som trivs nära verksamheten och har förmågan att skapa struktur, tydlighet och arbetsglädje i teamet. Du har god teknisk förståelse och ett naturligt driv att utveckla både människor och processer samt ser du värdet i att arbeta långsiktigt med kompetens, säkerhet och förbättringar. Du kommer att kommunicera internt och externt i en internationell miljö, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av ledarskap inom industri, gärna som arbetsledare, teamledare eller liknande
Teknisk bakgrund inom mekanik, el eller automation
Erfarenhet av underhållsarbete i process- eller pappersindustri är meriterande
God förmåga att kommunicera och samarbeta över avdelningsgränser
Vana att arbeta i underhållssystem och andra digitala verktyg
Förmåga att fatta beslut, prioritera och skapa struktur i en dynamisk miljö
Vi erbjuder
Som Maintenance Supervisor får du en nyckelroll i en stabil och framtidsorienterad industri där du har möjlighet att påverka både teamets och verksamhetens utveckling. Du blir en del av en arbetsplats med starkt säkerhetsfokus, engagerade kollegor och en kultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och förbättringsdriv.
Här får du möjlighet att påverka både teamets och verksamhetens utveckling, samtidigt som du erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom teknik och ledarskap.
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Eftersom ansökningsprocessen är anonym lagrar vi ingen information om personer som kontaktar oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen.
För mer information om tjänsten, kontakta Maintenance Manager, Jonas Mörnsjö på jonas.mornsjo@metsagroup.com
eller +46 761288496
Så här söker du tjänsten
Vi tillämpar anonym rekrytering. Läs mer om hur det fungerar och varför vi använder det: www.metsagroup.com/anonymousrecruitment
Anonym rekrytering - så här går det till
Detta är en anonym rekryteringsprocess. Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju.
Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun.
Om dina meriter och personlighet överensstämmer med ovan - skicka in din ansökan via länken "Ansök". Observera att bilagor inte syns i anonym rekrytering före intervjufasen, så fyll i ansökningsformuläret noggrant.
Ansökan är öppen till och med 2026.01.31 och urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
