Maintenance Planner
Nouryon Functional Chemicals AB / Gruv- och metallurgijobb / Stenungsund Visa alla gruv- och metallurgijobb i Stenungsund
2025-08-07
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nouryon Functional Chemicals AB i Stenungsund
, Kungälv
, Ale
, Göteborg
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Som Maintenance Planner på Nouryon blir du en del av vårt globala team av Changemakers som ständigt skapar positiva förändringar och hållbara lösningar. Med en mängd olika ansvarsområden, inklusive att aktivt delta i förbättrings- och säkerhetsarbete, att hantera backlogg och arbetsorder, erbjuder vi en utmanande och givande roll där både din tekniska kompetens och ledarskapsförmåga kommer att vara centrala för att uppnå framgång. Vi söker efter beredare inom 3 olika områden, El/Instrument, mek samt svets/Isoler.
I din framtida roll som Maintenance Planner kommer du att
* Deltar aktivt i våra förbättringsarbeten
* Deltar aktivt i säkerhetsarbetet inom siten
* Tar fram detaljerade arbetsbeskrivningar som ger ett säkert och kostnadseffektivt genomförande av alla underhållsarbeten
* Ansvarar för backlogg
* Beslutar och skapar underlag gällande kitting, reservdelar/material
* Kontaktar leverantörer och beställer material/reservdelar
* Följa upp kostnader och resurser
* Ta fram detaljerade underlag för alla reparations- och stopprelaterade underhållsjobb
* Bereda arbetsordrar med personal och material.
* Utbildningsansvarig ny personal
Vi tror att du har med dig
* Kandidatnivå från utbildning inom maskinteknik, kemiteknik eller liknande
* Minst 5 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin
* Goda kunskaper i svenska & engelska, i tal och skrift
* Goda kunskaper i MS office paketet
* Goda kunskaper utläsa ritningar
Bra om du har
* Goda kunskaper i SAP-PM
* Erfarenhet av beredningsarbete
Vi tror att du är...
En nätverkande och social person som kan samarbeta och skapa synergier, har ledaregenskaper, kan utbilda och vägleda, samt hantera projekt under press. Du bör vara en problemlösare och initiativtagare som hittar innovativa lösningar.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Bra att veta
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Du kommer att rapportera till Planning Turnaround & Store Room Manager.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Besök vår hemsida och följ oss på LinkedIn.
Kontakt
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta
Rekryterande chef Robert Börjesson, Planning & Turnaround Manager, robert.boerjesson@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Sveriges Ingenjörer: Anna-Lena Palm +46 303 851 13
Unionen: Magnus Svensson +46 303 858 38
IF Metall: Ronny Jansson +46 303 851 31
#WeAreNouryon #Changemakers Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13005-43574376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nouryon Functional Chemicals AB
(org.nr 556234-9398) Kontakt
Valeria Berner 46761276419 Jobbnummer
9449142