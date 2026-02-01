Maintenance engineer / Underhållsingenjör
Q-Med AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-02-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q-Med AB i Uppsala
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en skicklig och engagerad Maintenance Engineer till vårt operationsteam i Uppsala, där avancerad teknik, högkvalitativ tillverkning och ett tydligt syftesdrivet innovationsfokus möts. I denna roll blir du en nyckelperson i att säkerställa stabil, säker och regelverksefterlevande produktion - och ditt arbete kommer att ha en direkt påverkan på produkter som används av patienter världen över.
Om du trivs med att arbeta nära produktionen, lösa tekniska utmaningar och ta ansvar i en reglerad miljö där kvalitet verkligen spelar roll, är detta en möjlighet du inte vill missa.
På Galderma erbjuder vi inte bara ett jobb - vi bjuder in dig att bli en del av något större. Som en global ledare inom dermatologi kombinerar vi syfte med innovation för att förbättra livet för miljontals människor. Publiceringsdatum2026-02-01Beskrivning av jobbet
Som Maintenance Engineer ansvarar du för att underhålla och förbättra prestanda, tillförlitlighet och efterlevnad för vår produktionsutrustning och våra system. Du arbetar i nära samarbete med produktion, teknik, kvalitet och externa partners för att säkerställa att underhåll, kalibrering och inspektioner planeras och genomförs enligt interna standarder och regulatoriska krav.
Rollen kombinerar praktiskt tekniskt arbete med planering, koordinering, dokumentation och kontinuerliga förbättringar. Du förväntas arbeta självständigt, fatta välgrundade tekniska beslut inom ditt ansvarsområde och aktivt bidra till en säker och effektiv GMP-reglerad produktionsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I denna roll tar du helhetsansvar för underhållsaktiviteter genom hela livscykeln - från planering till genomförande och uppföljning. Dina arbetsuppgifter omfattar både operativt arbete och förbättringsarbete. Du kommer bland annat att:
• Planera, koordinera och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll för att säkerställa hög tillgänglighet på utrustning och säker produktion
• Leda eller delta i större underhållsaktiviteter, produktionsstopp och tekniska projekt
• Säkerställa efterlevnad av GMP, interna rutiner och regulatoriska krav kopplade till underhåll och kalibrering
• Utveckla, uppdatera och förvalta styrande instruktioner, rutiner och systemdokumentation
• Ansvara för serviceavtal och samarbeta nära med externa leverantörer
• Driva och hantera avvikelser (NC) samt korrigerande åtgärder (CA/CC)
• Säkerställa korrekt reservdelstillgänglighet och effektiv underhållsplanering
• Arbeta i och ansvara för produktionsnära IT-system såsom CMMS
• Genomföra periodiska genomgångar av utrustning, system och dokumentation
• Aktivt bidra till initiativ för kontinuerliga förbättringar och ökad tillförlitlighet
Kvalifikationer och krav
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stark teknisk grund kombinerad med ett strukturerat och kvalitetsdrivet arbetssätt. Du är bekväm med att ta ansvar, arbeta självständigt och samarbeta tvärfunktionellt. Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom teknik (mekanik, el, automation, produktion eller liknande), eller motsvarande relevant erfarenhet
• 2-5 års erfarenhet av underhåll eller reparation och underhåll inom tillverknings- eller industrimiljö
• Erfarenhet av arbete i ett reglerat kvalitetssystem, gärna GMP
• Praktisk erfarenhet av industriell utrustning i produktionsmiljö
• Erfarenhet av planering, koordinering och genomförande av underhåll
• God förståelse för efterlevnad, dokumentation och regulatoriska krav
• Förmåga att fatta tekniska beslut inom ditt ansvarsområde
• Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
Varför Galderma i Uppsala?
Galdermas anläggning i Uppsala är vårt globala Center of Excellence för Estetik och hem för över 800 medarbetare inom FoU, tillverkning, klinisk utveckling och marknadsföring - allt under samma tak. Detta skapar en unik miljö där samarbetet är nära, kunskap delas och idéer snabbt blir verklighet.
Här blir du en del av ett tvärfunktionellt team där vetenskap möter tillämpning, och där ditt bidrag direkt påverkar produkter som används av patienter och konsumenter världen över.
Vad vi erbjuder
På Galderma erbjuder vi mer än bara en roll - vi erbjuder en miljö där du kan växa, utvecklas och göra verklig skillnad. Du blir en del av en global organisation med starka värderingar, modernt ledarskap och tydligt framtidsfokus. Hos oss kan du förvänta dig:
• Karriärutveckling och kontinuerliga lärandemöjligheter
• Attraktiva förmåner och bonusmodeller
• Innovativa och tekniskt utmanande projekt
• En global, inkluderande och samarbetsinriktad kultur
• Stark laganda och högt engagemang
• Fokus på balans mellan arbete och privatliv samt välmående
Är du den vi söker?
Vi söker personer som är resultatinriktade, nyfikna på att lära och som bidrar med positiv energi i sitt arbete. Du kombinerar eget driv med god samarbetsförmåga och motiveras av att bidra till något meningsfullt för konsumenter, patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.
På Galderma stärker vi våra medarbetare, respekterar mångfald och stödjer långsiktig utveckling. Hos oss får du möjlighet att anta nya utmaningar, fördjupa din kompetens och skapa en tydlig och varaktig påverkan när vi arbetar mot vår ambition att bli världens ledande dermatologiföretag. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR016881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q-Med AB
(org.nr 556258-6882) Arbetsplats
Galderma Kontakt
Galderma peter.frost@galderma.com Jobbnummer
9715957