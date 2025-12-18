Maintenance Engineer
2025-12-18
Vill du ta en nyckelroll i Rechon Life Sciences produktion och bidra till trygg, stabil och långsiktig läkemedelstillverkning? Känner du igen dig i beskrivningen? Då är det här en tjänst för dig!

Om tjänsten
Maintenance Engineer hos Rechon Life Science innebär att du blir en del av Maintenance-avdelningen med ansvar för underhåll och tekniskt stöd i företagets läkemedelsproduktion. Rollen kombinerar operativt underhållsarbete med tekniskt ansvar och fokus på kvalitet, driftsäkerhet och utveckling.
Du planerar och genomför förebyggande underhåll av produktionsutrustning och fastighetssystem samt kalibrerar utrustning, givare och mätinstrument enligt fastställda rutiner och gällande regelverk såsom GMP och ISO.
I tjänsten ingår teknisk dokumentation, framtagande och uppdatering av SOP:er samt deltagande i projekt, installationer och förbättringsinitiativ. Du arbetar med övervakningssystemen FIX och BMS och bidrar till stabil drift och effektiv övervakning av utrustningen i produktionen. Du är dessutom kontaktperson inom Maintenance gentemot Global IT och säkerställer att tekniska system och processer fungerar effektivt i samverkan med IT-avdelningen.
Om dig
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du arbetar självständigt samtidigt som du samarbetar nära kollegor och externa partners. Din kommunikation är tydlig och professionell, och du bygger förtroendefulla relationer genom lyhördhet och engagemang.
Viktigt för tjänsten
• Minst 3 års av liknande tjänst.
• Högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande utbildning inom automation eller annan relevant utbildning.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet från läkemedelsindustrin och/eller FMCG.
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science AB är ett privatägt läkemedelsföretag med ca 350 anställda och verksamhet i Malmö och Arlöv. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella läkemedelskrav. Idag ligger fokus på kontraktstillverkning och kontraktspaketering av både registrerade läkemedel och material för kliniska prövningar.
Kunderna finns över hela världen och omfattar både mindre Start-Up företag och stora internationella läkemedelsbolag. Rechon Life Science befinner sig i ett expansivt skede med nya projekt och kunder, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för dig som framtida medarbetare.Kontaktuppgifter för detta jobb
