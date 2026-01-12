Maintenance Coordinator
2026-01-12
Om jobbet
I denna roll kommer du att leda Byggnader underhållsarbete inom site Stenungsund. Detta är en nyckelroll då våra anläggningar skall ha en hög tillförlitlighet med avseende på krävd funktion av all vår utrustning.
I din framtida roll som Maintenance Coordinator kommer du att
* Aktivt delta i säkerhetsarbetet inom siten
* Aktivt delta i och driva förbättringsarbetet (ALPS) inom underhåll och inom siten
* Ansvara för drift och underhållet för VVS inom BI's ansvarsområde på siten
* Ha hand om för att utrustning och apparatur genomgår kontroll och besiktning
* Ansvara för avtal och samordning mot externa entreprenörer.
* Jobba med underhåll av vägar och planer gällande snöskottning, trädgårdsskötsel och asfaltering
Vi tror att du har med dig
* Yrkeshögskoleutbildning inom teknisk förvaltning av fastigheter eller likvärdigt.
* Bachelor utbildning inom relevant område, ex Property service management.
* Flerårig erfarenhet från fastighets- eller byggbranschen.
* Erfarenhet från kemiindustrin, känna till processerna
* Djup kunskap i SAP PM och arbetsorderflödet.
* Övergripande kunskap om byggnadstekniska arbeten, el, instrument, ventilation, styr & reglerteknik, infrastruktur.
* Stor kunskap och respekt för HSE&S aspekter.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i skrift och tal
Vi tror att du är...
En stark ledare som driver igenom saker hela vägen och därmed når önskvärda resultat. Genom din höga kommunikationsförmåga och flexibilitet skapar du goda relationer och samarbeten.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Bra att veta
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Du kommer att rapportera till Kjell Siggelin, Maintenance Manager.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen!För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Kontakt
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Kjell Siggelin, Maintenance Manager, kjell.siggelin@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
IF-Metall Ronny.Jansson@nouryon.com
Unionen Magnus.Svensson@nouryon.com
Akademikerna jessica.andersson@nouryon.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
