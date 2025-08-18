Ma/No/Tk- lärare åk 7-9, vikariat
Lidingö Kommun / Grundskollärarjobb / Lidingö Visa alla grundskollärarjobb i Lidingö
2025-08-18
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Torsviks skola på Lidingö är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor. Skolan grundades år 1907 och här finns en härlig blandning av nytänkande och tradition. Vi tar emot cirka 350 elever i årskurs 7-9 och verksamheten är uppdelad i tre årskursvisa arbetslag, samt ett arbetslag för elevhälsan. På Torsviks skola arbetar vi för att alla elever skall vara trygga och nå sin fulla potential. Tillsammans gör vi skillnad.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker en yrkesskicklig lärare till Torsviks skola som har kommit långt i sin profession och är intresserad av att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Du ingår i både ett årskursarbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor i ett kollegialt lärande för att skapa ny kunskap, fördjupa förståelsen och utveckla undervisningen. Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning och utvärdering av de klasser du undervisar. Tjänsten innefattar även ett delat mentorskap på högstadiet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, har god pedagogisk insikt och är en tydlig och engagerad ledare som inspirerar eleverna att nå sin fulla potential. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd samt med elever med funktionsvariationer. Du är trygg i din ledarroll i klassrummet och har tidigare erfarenhet av mentorskap.
Du har god förmåga att planera och genomföra undervisning i enlighet med läroplaner, ämnesplaner och aktuella kunskapskrav. Du tar ansvar för elevernas utveckling och anpassar undervisningen utifrån deras behov för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö. Vidare värdesätter du samarbete och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar, organiserar och analyserar både din undervisning och övriga arbetsuppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten är ett föräldravikariat med planerat tillträde oktober 2025 eller enligt överenskommelse fram till vecka 9 år 2027.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 C272017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Rektor
Sara Carlson sara.carlson@lidingo.se 0730793385 Jobbnummer
9462099