Lunchkock till Säve flygplats

Akck Food AB / Kockjobb / Göteborg
2025-08-21


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Akck Food AB i Göteborg, Stenungsund eller i hela Sverige

Vi öppnar i september upp en ny restaurang på Säve flygplats och söker en självgående strukturerad kock med glatt humör, hög arbetskapacitet och naturligtvis en mycket god förmåga att laga god mat.
Inriktningen är husmanskost med variation och vi lagar all mat från grunden.
Arbetet utförs normalt på vardagar och under dagtid.
Även deltid eller extrajobb kan vara aktuellt.
Anställningen kan starta omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: anders@akck.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akck Food AB (org.nr 556746-3186)
Säve flygplatsväg 25 (visa karta)
423 73  SÄVE

Arbetsplats
Lunchlabbet

Jobbnummer
9470229

Prenumerera på jobb från Akck Food AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Akck Food AB: