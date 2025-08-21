Lunchkock till Säve flygplats
2025-08-21
Vi öppnar i september upp en ny restaurang på Säve flygplats och söker en självgående strukturerad kock med glatt humör, hög arbetskapacitet och naturligtvis en mycket god förmåga att laga god mat.
Inriktningen är husmanskost med variation och vi lagar all mat från grunden.
Arbetet utförs normalt på vardagar och under dagtid.
Även deltid eller extrajobb kan vara aktuellt.
Anställningen kan starta omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: anders@akck.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akck Food AB
(org.nr 556746-3186)
Säve flygplatsväg 25 (visa karta
)
423 73 SÄVE Arbetsplats
Lunchlabbet Jobbnummer
9470229