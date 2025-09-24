Lunchkock
2025-09-24
Lunchkock sökes till populär restaurang i Gårda!
En av våra kockar är tjänstledig därför söker vi på Hildas Restaurang/Gårda Konferens en kock för heltidsvikariat dagtid, måndag-fredag (06.30-15.00 kvällar och eftermiddagar kan förkomma). Vikariatet är fram till slutet på maj, med chans till förlängning.
Vi är en restaurang med högt tempo där vi lagar all mat från grunden och med smaker från hela världen. Där av krävs det att du har goda förkunskaper om matlagning samt är en självständig och driven person med vilja att lära sig nya saker.
Vi är ett tajt gött gäng som alla har arbetat här länge och vi ser gärna att du är en teamplayer som har humor, högt i tak och lätt att anpassa dig till väl inarbetade rutiner.
Jobbtyp: Heltid, Vikariat
Lön: Från 28 300,00kr per månad
Ansökningar tas endast emot via mail. info@hildasrestaurang.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Via mail
E-post: info@hildasrestaurang.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gårda konferens AB
(org.nr 559060-3865)
Johan på Gårdas gata 5A (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Gårda Konferens AB Jobbnummer
9523771