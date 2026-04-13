Lunch kock sökes
2026-04-13
Resaurang Mariehäll är en Lunch restaurang där ett gediget hantverk av mat som står i focus. Hit kan du komma för att få god mat.
Vi finns på Karlsbodavägen 17C, Bromma precis ovan för Bastuspecialisten.
Restaurang Mariehäll söker en kock med minst 5-6 års erfarenhet och gärna mer. Du som söker skall ha yrkesstolthet och brinna för det du gör. Du behöver kunna arbeta självständigt men även i team, vara flexibel, stresstålig och punktlig i ditt arbete. Du bör även ha goda läs och skrivkunskaper i svenska, vara lyhörd och kunna laga mat från grunden. Du bör även ha erfarenhet från olika a 'la carte menyer, där även grillrätter och hamburgare samt catering. Vi kan även erbjuda ansvarsposition, där du får ta delat ansvar för köket. Lön enligt överenskommelse. Tjänsten kan tillsättas enligt överenskommelse!
Tjänsten kommer att bestå av att man får jobba mellan deltid och heltid och timanställning.
Det beror på vilken överenskommelse i har kommit över.
Stämmer du in på detta, skicka in ditt CV och bild till oss redan idag, Kontakt@mariehall.se
Du bör behärska svenska språket väldigt väl.
Första kontakten blir genom mail och nästa steg blir då personligt.
mvh/
Tony Grigo
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Endast via mail
E-post: kontakt@mariehall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Mariehäll AB
(org.nr 559501-9885)
Karlsbodavägen 17 C (visa karta
)
168 67 BROMMA Arbetsplats
Mariehäll AB, Restaurang Kontakt
Tony Grigo kontakt@mariehall.se +46760084481 Jobbnummer
9850670