Lunch Kock
2025-08-15
Vi söker lunch kockar som har ett intresse för branschen och tycker om varierande och stimulerade arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Du kommer att jobba med klassiska lunch lunchrätter samt där din kreativiteten får sätta gränsen. Matens skall vara spännande, elegant och smakfull. Du skall brinna för att utveckla, förnya och överträffa.
Vi söker dig som har den rätta inställning samt är motiverad att jobba för att utvecklas. Du kommer ha möjlighet att utvecklas och att utveckla menyerna och ha en spännande arbetsplats med variation.
Välkomna att söka till en stor samt expansiv organisation som funnits sedan 1997, vi ser fram emot ert CV.
För att se våra menyer gå in på www.lepainfrancais.se
