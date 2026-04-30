Luftvärdighetsingenjör TP84
Är du ingenjör som vill hjälpa till att höja den svenska beredskapen och har erfarenhet från arbete inom flygmaterieltjänst samt viljan att arbeta i ett kompetent team? Nu har du chansen att söka ett utmanande och inspirerande jobb!
Om befattningen
Teknik - och vidmakthållandeavdelningen (TVA) är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten.
Till sektionen på Flygstaben Såtenäs söker vi nu en Luftvärdighetsingenjör (LVI) till Transportflygsystem 84 (Hercules). Rollen är primärt knuten till LVI TP84, där du ansvarar för att säkerställa fortsatt luftvärdighet, teknisk uppföljning och vidmakthållande av systemets operativa förmåga.
Transportdetaljen befinner sig i en utvecklingsfas där även införandet av C-390 ingår, vilket innebär att du kommer verka i en miljö där flera transportflygsystem hanteras parallellt. Även om din huvudsakliga uppgift är kopplad till TP84, förekommer ett visst överspridningsansvar inom detaljen, där du bidrar med teknisk kompetens och samverkan över systemgränserna.
LVI arbets- och funktionsleds av Vidmakthållandeledare (VMHL) och Teknisk Chef Materielsystem (TCM) för TP84. Tjänsten innebär att du kommer att föra fram, för förbandet och Försvarsmakten, gemensamma frågor till berörda instanser inom FMV och industri, det vill säga verka för förbandsanpassning och operativ användbarhet av Transportflygsystem 84. Du ger förslag till åtgärder genom att genomföra/agera som tekniskt och taktiskt beslutstöd för Försvarsmakten och FMV, främst mot Flygmateriel/TP84.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Företräder TCM avseende dennes uppgifter inom fortsatt luftvärdighet
Bevakar luftvärdigheten inom flygmaterielsystemet
Ger tekniskt stöd till berörda aktörer inom flygunderhåll samt deltar i utveckling, problemlösning och materielstatus inom flygsystemet tillsammans med TCM och detaljens övriga medarbetare
Operatörsanpassar godkända data och leder remisshanteringen av Tekniska Order
Arbetar med underhållsfrågor och att CAME och kostnadseffektivitet beaktas vid projektering, införande, vidmakthållande och avveckling av materiel
Stödjer vid övervakning, analys och utveckling av underhållsprogram.
KRAV Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
Specialistofficer SO7, alternativt civil med kompetens som arbetsgivaren finner motsvarande
Utbildad flygtekniker, relevant flyg eller ingenjörsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig av arbetsgivaren
Några års erfarenhet av arbete med ledning av fortsatt luftvärdighet (inom CAMO)
God kännedom om relevanta regelverk (RML, SE-EMAR Part M eller EASA Part M/Part 145)
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
B-körkort.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad, noggrann och har ett bra ordningssinne. Du har god social kompetens och har lätt för att ta kontakt med människor. Du ser helheter i komplexa ärenden och kan utveckla strategier och föreslå vad som behöver göras, är flexibel och tar initiativ.
Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Erfarenhet, mognad och omdömesfullhet är också viktiga egenskaper för denna befattning. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Typkurs på C-130H eller något annat flygsystem
Erfarenhet av flygunderhåll eller arbete med fortsatt luftvärdighet inom Försvarsmakten
Erfarenhet av arbete med processerna inom Försvarsmaktens materielproduktion, materielförsörjnings- och underhållsproduktion
Erfarenhet av arbete med inom Försvarsmakten förekommande driftuppföljnings- och stödsystem (Fenix, Prio, Lift m.m.).
Se mer information om tjänsten på Försvarsmakten hemsida https://www.forsvarsmakten.se/varnplikt-och-karriar/jobba-i-forsvarsmakten/lediga-jobb/48815/luftvardighetsingenjor-tp84/
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Skaraborgs flygflottilj (visa karta
)
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Sjöberg 08-7887500 Jobbnummer
9884255