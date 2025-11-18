LSS-handläggare
Klippans kommun, Myndighet bistånd LSS, äldreomsorg / Administratörsjobb / Klippan Visa alla administratörsjobb i Klippan
2025-11-18
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, Myndighet bistånd LSS, äldreomsorg i Klippan
Vi söker en engagerad och driven LSS-handläggare som vill göra verklig skillnad för de vi är till för! Varje dag går vi till jobbet med inställningen att ge det bästa stödet till de kommuninvånare som behöver oss. För oss är det viktigt att du värdesätter goda samarbeten, visar tillit till andra och bidrar med öppenhet och nytänkande!
I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan
Inom avdelning myndighet/öppenvård har du kollegor som jobbar med myndighetsutövning över hela socialtjänstens ansvarsområde och med öppenvård riktad mot barn, familjer och vuxna. Du kommer också ha kollegor som arbetar på Familjens hus. Vi är en avdelning med starkt fokus på utvecklings- och förbättringsarbete och just nu arbetar vi för fullt med omställning till den nya socialtjänstlagen och räknar givetvis att du är med på den resan. Vi har en kompetensutvecklingsplan som erbjuder dig att ta del av kompetensfrämjande insatser oavsett erfarenheter och kunskapsnivå inom yrket. Hos oss får du ett ledarskap där din chef finns nära dig i vardagen, tillgänglig för att stötta och stärka, ge uppskattning och återkoppling.Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare hos oss kommer du att utreda, bedöma, besluta och följa upp behov hos både, barn, unga och vuxna främst utifrån LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) men också till viss del utifrån SoL (socialtjänstlagen) för de som omfattas av personkrets LSS och behöver stöd i vardagslivet (boendestöd). Samverkan med bland annat utförare av insatser, regionen och skola är en stor del av ditt arbete.
I ditt utredningsarbete ingår samtal med individen, anhöriga och legala företrädare. Dokumentation är en del av ditt arbete. Det är viktigt att du har ett intresse för målgruppen och är mån om att anpassa ditt arbetssätt utefter de behov som finns hos de individer du möter.
Du kommer att arbeta tillsammans med två LSS-handläggare. Du deltar i verksamhetsutveckling och samarbetar med kollegor och chefer inom Klippans kommun för att bidra till en välfungerande och kvalitativ verksamhet. I vår vardag har vi alla ett gemensamt fokus på en god arbetsmiljö i kombination med en hög kvalitet på vår leverans till våra medborgare.
Du kommer att ingå i enhet Myndighet Bistånd/LSS. På enheten är vi 14 personer som arbetar med handläggning enligt socialtjänstlagen, LSS, färdtjänst, avgifter, dödsbo och alkohol- och serveringstillstånd. Hos oss får du genom ett nära ledarskap möjlighet att utveckla verksamheten, din egna kompetens och vår gemensamma goda arbetsmiljö.
System som du kommer att arbeta i är LifeCare och Mina planer.
Välkommen till oss!Kvalifikationer
Socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig: exempelvis tidigare sociala omsorgsutbildningen.
B-körkort.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290206-2025-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Myndighet bistånd LSS, äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Jonna Bramberger jonna.bramberger@klippan.se 0435-28560 Jobbnummer
9609680