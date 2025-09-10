LSS-handläggare
2025-09-10
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Funktionshinderenheten
Funktionshinderenheten är en av fyra enheter på myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen.
På avdelningen arbetar vi med handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen. Avdelningen ansvarar även för anhörigstöd, avgiftshandläggning och bostadsanpassningsbidrag.
På funktionshinderenheten arbetar 17 engagerade medarbetare med handläggning enligt LSS och SoL. Vi arbetar i två LSS-team - ett barn- och ungdomsteam samt ett vuxenteam. Som handläggare får du stöd i det dagliga arbetet av våra 1:e handläggare och nära ledning av enhetschef. Hos oss finns även handläggare för bostadsanpassningsbidrag och en administrativ assistent.
Vi erbjuder en arbetsplats där mångfald ses som en styrka. Du får en trevlig arbetsmiljö med hjälpsamma kollegor, goda möjligheter att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling. Vi ger dig ett individuellt introduktionsprogram och nära stöd från både kollegor och ledning.
Funktionshinderenheten söker nu en ny kollega till ett av våra LSS-team. Vill du vara med och göra skillnad för människor i sin vardag?Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare arbetar du främst enligt LSS, men även enligt SoL. Ditt arbete innebär att du håller utredningsmöten med brukare och/eller deras företrädare, både fysiskt och digitalt. Du utreder behov och fattar beslut baserat på lagar, riktlinjer, rutiner och praxis. Dessutom följer du upp fattade beslut och arbetar enligt metoden Individens behov i centrum (IBIC).
En viktig del av arbetet är också att samverka med andra myndigheter och samarbetspartners. Du bidrar till en god arbetsmiljö och deltar aktivt i enhetens utvecklingsarbete. För att lyckas i rollen krävs ett rättssäkert, lyhört och professionellt förhållningssätt med fokus på den enskildes behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning med socialrätt. Vi ser att du har erfarenhet av handläggning och myndighetsutövning. Du har erfarenhet av målgruppen. B-körkort krävs för tjänsten
Det är meriterande om du har arbetat med metoden IBIC, och har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.
I denna roll behöver du vara strukturerad, noggrann och ha en mycket god kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt. Du är trygg i möten, oavsett om de sker fysiskt, digitalt eller via telefon, och du skapar förtroende genom din professionalism och personliga mognad. Samarbete ser du som en självklar del av arbetet.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
